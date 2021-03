Yvette Maillot, sœur du martyr de la Révolution algérienne Henri Maillot, est décédée samedi au CHU Mustapha Pacha (Alger) à l’âge de 94 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Née à Mostaganem, Yvette Maillot, connue pour son engagement et son action pour l’indépendance de l’Algérie, fait partie d’une famille de fervents militants et défenseurs de la cause nationale, dont le plus célèbre fut Henri Maillot, tombé au champ d’honneur en 1956.

La défunte sera inhumée dimanche au cimetière chrétien de Diar Essaada à El-Madania (Alger).

