Le chercheur et sociologue algérien Rachid Sidi Boumediene, auteur de plusieurs ouvrages de recherche sur le patrimoine et l’architecture des villes algériennes, est décédé lundi soir à Alger suite à un malaise, ont annoncé ses proches.

Auteur de nombreux ouvrages et contributions sur l’architecture et l’urbanisme sur les sites historiques et villes algériennes, le chercheur a porté un intérêt particulier aux rapports de l’homme à son espace urbain et architectural ainsi qu’aux éléments du patrimoine culturel immatériel notamment la cuisine traditionnelle.

Il publie notamment “Cuisines traditionnelles en Algérie: Un art à vivre”, ouvrage qui propose une découverte de la cuisine traditionnelle des différentes régions du pays dont le couscous, plat traditionnel classé au Patrimoine immatériel de l’humanité. Son intérêt pour l’architecture des lieux s’est illustré notamment dans “Bétonvilles contre bidonvilles. Cent ans de bidonvilles à Alger”.

En 2021, l’auteur publie “Céramiques d’Alger”, son dernier ouvrage qui aborde la relation des habitants de la ville d’Alger à l’urbanisme et propose une immersion dans la décoration du patrimoine bâti dont les palais construits entre le 17e et 19e siècles. Rachid Sidi Boumediene a enseigné et dirigé plusieurs organismes publics d’étude et de recherche.

Il a travaillé aussi comme expert dans des institutions spécialisées dans l’urbanisme comme le Comité d’études et développement et d’organisation de l’agglomération d’Alger et pour l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).