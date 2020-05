Le président du tribunal administratif de Ouargla, Abdennacer Mahseur, est décédé, lundi, à l’âge de 64 ans, des suites d’un malaise, annonce , e lundi, l’APS. La même source indique que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, indiquant que la corporation de la Justice a perdu en le président du tribunal administratif de Ouargla, « un juge vertueux et probe, connu, tout au long de son parcours professionnel, pour sa compétence, son sérieux, sa droiture, son bon relationnel et sa courtoisie« .

