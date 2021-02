Le père de la neurochirurgie en Algérie, le moudjahid Pr Mohamed Hamoudi Abada, est décédé samedi à l’âge de 90 ans, a appris l’APS auprès de ses proches. Le Pr Abada avait rejoint les rangs de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) en 1957 à Tunis. Il faisait partie des équipes de médecins de la Révolution. Après l’indépendance, il est considéré comme le père de la neurochirurgie en Algérie, ayant formé plusieurs générations de médecins dans cette spécialité. Mohamed Hamoudi Abada faisait également partie du premier groupe des six (6) médecins algériens et étrangers, notamment des français et des italiens, formé en 1963, pour le démarrage de la spécialité de la neurochirurgie en Algérie. En 1969, il devient professeur agrégé et prend la direction du service de neurochirurgie de l’hôpital Mustapha-Pacha, un servie qu’il quittera en 1990 pour ouvrir son cabinet à Alger. Le Pr Abada a, également, fait partie de l’équipe médicale qui a suivi la maladie de l’ancien président de la République, Houari Boumediene, décédé en décembre 1978.

