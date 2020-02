Le poète et chercheur algérien Ayache Yahiaoui est décédé, lundi à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) à l’âge de 63 ans, rapporte la presse émiratie. Le défunt a travaillé dans le domaine de la presse depuis les années 90, avant de partir aux Emirats arabes unis, où il avait occupé le poste de rédacteur en chef du service culturel de l’un des journaux locaux, puis chercheur en patrimoine dans nombre d’instances gouvernementales émiraties. Auteur de plusieurs ouvrages de poésie et de recherche en littérature et culture populaire, il avait obtenu plusieurs prix, dont « El Owais » pour la création littéraire à Dubaï en 2015. Parmi ces publications figurent « Tâamoul fi wajh Athawra » (1982), « Achek El Ardh wa sounboula » (1986), « Kamar Achay » (2008).

