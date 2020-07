L’artiste plasticien Ahmed Benyoucef Stambouli est décédé vendredi à Miliana, à l’âge de 64 ans, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS auprès de ses proches. Né en 1957 à Miliana, Ahmed Benyoucef Stambouli, avait fait ses études à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, avant d’enseigner le dessin à l’Ecole régionale de Mostaganem de 1987 à 1998. Le défunt compte à son actif plusieurs expositions collectives et individuelles, réalisées depuis 1989 dans plusieurs villes d’Algérie, Mostaganem, Oran, Tipaza, Alger et Constantine notamment, et avait travaillé en Tunisie et en Lybie entre 1999 et 2001. Durant son parcours artistique, l’artiste à la signature emblématique aux motifs berbères, avait été membre de plusieurs collectifs, dont l’Association Internationale des Arts Plastiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) et l’Union nationale des Arts plastiques, en Algérie et en Tunisie et avait également occupé, dans son domaine, plusieurs postes de responsabilité. Concepteur de plusieurs fresques murales et de décorations de façades d’établissements publics, Ahmed Benyoucef Stambouli a également réalisé une stèle à l’effigie de Ali La Pointe (Ali Ammar, de son vrai nom), martyr de la Révolution, et l’illustration de couvertures de recueils de poèmes, pour le compte de la Direction de l’Education nationale. Ahmed Benyoucef Stambouli sera inhumé demain samedi à Miliana au cimetière de Sidi Braham.

Articles similaires