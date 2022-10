Le moudjahid Krim Arezki, un des grands invalides de la Guerre de libération et frère du moudjahid Krim Belkacem, est décédé à l’âge de 88 ans, a-t-on appris mardi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit. Né le 19 novembre 1934 à Tizi Ouzou, le défunt s’est rendu en France en 1955 après l’incarcération de son père et de son frère dans une tentative de mettre la main sur son frère Belkacem. Il s’est engagé, depuis, dans les rangs de la Fédération de France du Front de libération nationale (FF-FLN), avant de faire l’objet d’une investigation menée par la Police française, ce qui l’a poussé à se déplacer en Allemagne. Agissant sur ordre des responsables, le défunt a rejoint la base-Est au niveau des frontières algéro-tunisiennes, au sein des centres d’entrainement militaire où il a appris, aux côtés des moudjahidine de la 3e wilaya historique, les méthodes d’approvisionnement en armes, avant d’adhérer, fin 1959, au bataillon N 13. Grièvement blessé en 1960 par les bombes au napalm, le défunt a été évacuée dans un hôpital en Tunisie où il a été pris en charge par le moudjahid Si Tidjani Haddam, puis transféré au Caire où il a séjourné 6 mois avant de rejoindre la base-Est en 1962. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde sympathie à la famille du défunt et à ses compagnons d’armes, priant le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis, et de prêter à ses proches patience et réconfort.

