Le moudjahid et ancien ministre, Boudissa Safi dit «Ahmed El Marikani» est décédé à l’âge de 93 ans, a-t-on appris mardi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. Né le 02 août 1929 dans la wilaya d’El Bayadh, Boudissa Safi s’est installé avec sa famille dans la ville de Blida à la fin des années 30. Après le décès de son père, il était contraint de prendre en charge sa famille, d’autant qu’il avait été expulsé de l’école après avoir frappé le fils d’un colon. Il était marchand d’oranges à Boufarik où il a traité avec des militaires américains et anglais relevant de la base militaire de Boufarik durant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui lui permis d’apprendre la langue anglaise. Le moudjahid a rejoint, en tant que militant, le Mouvement national à Blida puis en France et fut élu président du syndicat des immigrés qui comptait plus de 1000 travailleurs. Il fut incarcéré à trois reprises entre 1951 et 1952 pour «activité politique hostile à la France». Safi Boudissa a aidé Ahmed Benbella et Ali Mehsas à s’évader de la prison de Blida, suite à la découverte de l’organisation spéciale (OS) et à l’arrestation de quelques-uns de ses fondateurs et militants. Le défunt a rejoint les rangs de la révolution ou il a été chargé du recrutement des jeunes immigrés compte tenu de sa qualité de membre fondateur de l’UGTA à l’époque.

En 1958 il a occupé le poste de secrétaire de la délégation de l’UGTA à Tunis. Après l’indépendance, feu Boudissa a poursuivi son militantisme à l’ère de l’édification en occupant le poste de ministre du Travail (1963). Il a monté une coopérative agricole à Blida qui a suscité l’admiration de la délégation accompagnant Fidel Castro lors de sa visite en Algérie (1963). En 1965, le moudjahid s’est éclipsé du paysage politique et a investi dans le domaine agricole, avant de s’installer à la ville de Tiaret jusqu’à ces derniers jours. En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a présenté ses condoléances les plus sincères à la famille du moudjahid et ancien ministre ainsi qu’à ses proches et ses compagnons d’arme, priant Allah Tout-Puissant de l’entourer de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille. <

