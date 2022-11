Le moudjahid, écrivain et ancien diplomate Othmane Saâdi est décédé à l’âge de 92 ans, a-t-on appris, mercredi, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. Né en 1930 à Tébessa, le défunt a rejoint très tôt le mouvement national.

Il compte parmi les premiers diplômés de l’Institut Abdelhamid Ben Badis et fit partie des premières missions d’études en Orient où il activera plus tard dans les représentations du Font de libération nationale (FLN), notamment au Caire. Après l’indépendance, le défunt occupera plusieurs postes dans le corps diplomatique. Il a été élu membre de l’Assemblée populaire nationale et du Comité central du parti du FLN. Il a écrit plusieurs ouvrages et articles sur l’histoire, la langue et la culture.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté, en cette douloureuse circonstance, “ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans son vaste paradis, et de prêter à sa famille patience et réconfort”.