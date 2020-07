Le Moudjahid Abdallah Yelles, l’un des derniers témoins des massacres du 8 mai 1945 à Guelma, est décédé vendredi à l’âge de 96 ans des suites d’une longue maladie et inhumé le même jour, a-t-on appris samedi auprès de la Direction des Moudjahidine et des ayants droit de la wilaya. Membre fondateur de l’association locale du 8 mai 1945 et son président d’honneur, Abdallah Yelles a été inhumé vendredi en fin d’après-midi au cimetière d’Oued Lemaiz de Guelma. Le défunt est l’un des premières victimes des odieux massacres du colonisateur qui lui ont coûté une blessure à la jambe alors qu’il participait à l’âge de 20 ans à la marche coïncidant avec la tenue du marché hebdomadaire. Gravement blessé ce jour-là par les forces coloniales, Abdallah Yelles qui restera hospitalisé jusqu’au 22 février1947, aura vécu le reste de sa vie avec un handicap moteur. Ne pouvant pas présenter directement leurs condoléances à la famille de Abdallah Yelles en raison de l’épidémie de la Covid-19, de nombreux citoyens de la wilaya de Guelma ont tenu à rendre un dernier hommage à ce symbole en partageant sa photo sur les réseaux sociaux.

