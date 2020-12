L’écrivain, journaliste et enseignant, Mouloud Achour est décédé jeudi à l’âge de 76 ans, annoncent les éditions Casbah. Né en 1944 à Tizi Ouzou, Mouloud Achour a été journaliste dans les rédactions d’El Moudjahid et de Algérie Hebdo et de Liberté en plus d’avoir travaillé à la télévision nationale et dans les secteurs de la culture et de la communication.

Le post publié par les éditions casbah sur leur page facebook

C’est en 1971 qu’il publie son premier recueil de nouvelles « Le survivant » qui sera suivi de « Héliotropes » et de « Les dernières vendanges ». En 2016 il avait signé son dernier ouvrage en tant qu’auteur intitulé « Un automne au soleil ». Mouloud Achour a également longtemps travaillé dans le domaine de l’édition littéraire avec les éditions Casbah.