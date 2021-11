Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du général-major Farid Bedjghit, Chef du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique au ministère de la Défense nationale décédé des suites d’un malaise. « J’ai appris avec une grande affliction la disparition du général-major Farid Bedjghit, Chef du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique au ministère de la Défense nationale, des suites d’un malaise après sa guérison du coronavirus (Covid-19) », lit-on dans le message du Président Tebboune. « Le défunt a consacré sa vie au service de sa patrie en assumant différents postes et responsabilités militaires », a souligné le chef de l’Etat, affirmant que « nous ne pouvons que nous incliner devant la volonté de Dieu ». « Tout en exprimant ma profonde compassion à la famille du défunt, je présente mes condoléances à ses proches et à la famille de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), priant Dieu Tout-Puissant de les assister en cette pénible épreuve, d’accorder au défunt sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis », conclut le message.

