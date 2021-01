Le Général-major à la retraite et moudjahid, Rabah Boughaba, est décédé lundi à l’hôpital central de l’Armée à Ain Naadja (Alger), à l’âge de 82 ans des suites d’un malaise. La dépouille du défunt a été inhumée, après la prière d’El Asr, au cimetière de Dely-Brahim à Alger. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, dans un message à l’adresse de la famille du défunt, ses condoléances les plus sincères, priant le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter ses proches courage et réconfort. Le défunt avait occupé plusieurs postes de responsabilité dans les rangs de l’Armée nationale populaire (ANP), notamment Commandant de la 1ère et de la 5ème régions militaires.

