Le Général Abdelhakim Ghachi, Commandant de l’Ecole nationale de la Santé militaire, est décédé vendredi matin à l’hôpital central de l’Armée “Mohamed Seghir-Nekkache”, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

“En cette douloureuse circonstance, le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire présente en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis, et d’octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve”, précise la même source.

“A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons”.