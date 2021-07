Le directeur général de l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er novembre 1954 d’Oran Dr. Mohamed Mansouri a rendu l’âme lundi dès suite de complications liées à la Covid-19, a-t-on appris auprès de cet établissement hospitalier.

Agé de 64 ans, Dr. Mansouri a été atteint de la Covid-19 depuis quelques semaines et a été admis au service de réanimation où il recevait les soins nécessaires et dans lequel il a rendu ce jour vers 14H00, a précisé la même source.

Mohamed Mansouri était très connu pour sa compétence et son savoir-faire, notamment pour les efforts consentis lorsqu’il dirigeait les équipes dans la lutte contre le coronavirus depuis son apparition, a-t-on indiqué, précisant que depuis son installation à la tête de cette structure de santé publique et grâce à sa gestion participative il a rendu l’EHU d’Oran un pôle hospitalier d’excellence.

