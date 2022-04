PAR NAZIM B.

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) a réagi, hier, suite au décès survenu dans la soirée de dimanche 24 avril du détenu Hakim Debzi, natif de Hadjout (Tipasa) âgé de 53 et père de 3 enfants, en détention provisoire dans la prison de Koléa. La LADDH a indiqué, dans un communiqué, qu’elle suit «de près ce dossier», appelant les autorités judiciaires à ouvrir «une enquête judiciaire immédiate» pour «situer les responsabilités, révéler toute la vérité et faire justice». Le défunt a été arrêté le 20 février 2022 et mis en détention provisoire, selon la LADDH, qui rappelle qu’une demande de remise en liberté provisoire a été introduite par ses avocats sur la base de son état de santé qui s’est dégradé. «La demande a été rejetée», a pointé la LADDH, qui considère que «les autorités judiciaires sont tenues d’informer l’opinion publique sur tous les détails, circonstances et causes de cette disparition tragique». Une demande partagée par le dirigeant du RCD, Atmane Mazouz, qui a souligné que «les autorités doivent impérativement communiquer sur cette tragique disparition d’un père de famille détenu arbitrairement pour ses opinions». L’Union pour le changement et le progrès (UCP) a exigé, elle aussi, «l’ouverture d’une enquête sur les circonstances exactes de ce décès», insistant sur «une enquête dont les détails doivent, cette fois-ci, être révélés à l’opinion publique nationale». Sur son compte facebook, la présidente de l’UCP, Zoubida Assoul, s’est interrogée s’il n’était pas temps «de mettre fin à la machine de la détention provisoire devenue inéluctable». n

