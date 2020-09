Le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire, décédé hier lundi, dans lequel il a salué les qualités du défunt et son parcours riche en contributions au service de l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué de la présidence de la République.

«Suite au décès lundi matin du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire à l’Hôpital central de l’Armée Docteur Mohamed Seghir Nekache à Aïn Naadja (Alger), le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille et proches du défunt ainsi qu’au Commandement de l’ANP, dans lequel il a salué les qualités du défunt et son parcours riche en contributions nationales permanentes au service de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), priant Dieu le Tout-Puissant d’entourer ce patriote, fidèle à l’honneur militaire et au glorieux message de Novembre, de Sa sainte miséricorde et de prêter sa famille et ses proches patience et réconfort», lit-on dans le communiqué.

Pour sa part, le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a présenté ses «sincères condoléances» et exprimé sa «profonde compassion» à la famille du Commandant de la 2e Région militaire à Oran. «En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, présente, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt ainsi qu’à tous les personnels de la 2e Région militaire, priant Allah Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis et d’octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve». n

