Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national et la mise en berne de l’emblème national, vendredi et samedi, suite au décès du Président des Emirats Arabes Unis, cheikh Khalifa ben Zayed.

Le Président de la République avait adressé un message de condoléances, en son nom personnel et au nom du peuple algérien, dans lequel il a exprimé ses “sincères condoléances aux Emirats Arabes Unis, peuple et direction, priant Allah Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de prêter à tous patience et réconfort”.