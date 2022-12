L’ancien ministre des Affaires religieuses, le Professeur Saïd Chaibane, est décédé dimanche à l’âge de 97 ans des suites d’une langue maladie, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Né dans la localité de Chorfa, dans la wilaya de Bouira, le défunt a occupé le poste de ministre des Affaires religieuses de 1989 à 1991. Il était également membre de l’Association des oulémas musulmans algériens, présidée par son frère, feu Abderrahmane Chibane.

Le regretté, en sa qualité de professeur en ophtalmologie, a participé à la création de la Société Algérienne d’Histoire de la Médecine avec le professeur Ahmed Aroua, outre sa contribution à l’élaboration du Dictionnaire médical unifié.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, présente ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis et d’accorder à sa famille et ses proches courage et réconfort. n

