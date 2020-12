L’ancien ministre de l’Intérieur Noureddine Yazid Zerhouni est décédé vendredi matin à l’hôpital militaire de Ain Naâdja (Alger), à l’âge de 83 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé l’APS en citant des sources proches du défunt. Né en 1937 en Tunisie, le défunt avait rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) au sein de laquelle il est devenu membre actif avant d’intégrer le ministère de l’Armement et des Liaisons Générales (MALG) qui était le service de renseignement de l’ALN. En 1958, il dirige, au sein du Front de libération nationale (FLN) la création de la direction de documentation et de recherches (DDR), puis il est nommé pour diriger les services de renseignement de l’ALN. Il devient responsable, dès l’indépendance du pays, des services opérationnels de la sécurité militaire. En 1961, il fait partie de la délégation algérienne aux Accords d’Evian en tant qu’expert militaire. Après l’indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes dont celui de ministre de l’Intérieur de 1999 à 2010 et vice-Premier ministre dans le gouvernement dirigé par Ahmed Ouyahia. Il a également été ambassadeur d’Algérie dans plusieurs pays, notamment à Washington, Mexico et Tokyo. Le défunt sera inhumé samedi au cimetière d’El Alia à Alger

