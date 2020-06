moudjahid et ancien chef du Gouvernement, Belaïd Abdesselam est décédé à l’âge de 92 ans, a appris l’APS, samedi, auprès du ministère des Moudjahidine. Né en 1928 à Aïn El Kebira dans la wilaya de Sétif, le défunt fut parmi les premiers militants du mouvement national. Il a été l’un des membres fondateurs de l’Association des étudiants musulmans nord-africains en France (1951-1953) et membre fondateur de l’Union des étudiants musulmans algériens en 1953. Feu Belaïd Abdesselam a rejoint le maquis en 1955 et prit part, en compagnie d’un groupe d’étudiants, à la fondation de l’Union générale des étudiants musulmans d’Algérie (UGEMA), contribuant ainsi au lancement de l’appel à la grève des étudiants, le 19 mai 1956. Il rejoint, par la suite, le commandement de la révolution dans la base ouest où plusieurs missions lui ont été confiées. En 1958, le défunt s’est vu attribuer plusieurs missions au sein du Gouvernement provisoire, en qualité d’assistant du ministre des Affaires sociales et culturelles, avant d’être nommé en 1961 comme collaborateur dans le Cabinet du GPRA, puis chargé des Affaires économiques, juste après le cessez-le-feu. Au lendemain de l’indépendance, le regretté est resté au service de la patrie, en occupant de hauts postes de l’Etat dont chef de la délégation algérienne dans les accords algéro-français sur les hydrocarbures, Directeur général (DG) de la Sonatrach (1964-1965), ministre de l’Industrie et de l’Energie (1965-1977), ministres des Industries légères (1977-1979), et enfin chef du Gouvernement (1992-1993). Plusieurs publications dans des revues politiques, économiques et historiques sont également à l’actif du défunt. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a adressé, à la famille de Belaïd Abdesselam, ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis, et de prêter sa famille et ses proches patience et courage.

