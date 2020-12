L’ancien archevêque d’Alger, Monseigneur Henri Teissier est décédé mardi à Lyon (France) à l’âge de 91 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Né le 21 juillet en 1929 à Lyon, Henri Teissier est un évêque catholique franco-algérien. Ordonné prêtre pour le diocèse d’Alger en 1955, il est nommé Evêque d’Oran par le Pape Paul VI en 1972, avant de devenir par la suite Archevêque Coadjuteur pour le Cardinal Duval à Alger depuis 1980, puis Archevêque d’Alger en 1988. Profondément attaché à l’Algérie, dont il obtient la nationalité en 1966, il est attaché au dialogue inter-religieux. Lors d’une Conférence-débat sur les religions monothéistes intitulée « Paix et tolérance », Mgr Teissier disait que le terme « Salam » constitue l’un des fondements du christianisme, soulignant que l’Islam, le Christianisme et le Judaïsme sont certes trois religions différentes, mais ont une source et une finalité commune, à savoir le bonheur de l’humanité. Le défunt qui a longtemps vécu à Tlemcen (Ouest d’Alger), sera inhumé en Algérie, selon les mêmes sources.

