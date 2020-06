Laïfa Ouyahia, avocat et frère de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est décédé, ce dimanche 21 juin, d’une crise cardiaque ont rapporté plusieurs sources médiatiques. Le défunt assurait dimanche au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger la défense de son frère impliqué dans une affaire de corruption. Le procès s’était ouvert quelque heures auparavant avec l’audition de Ali Haddad, principal accusé dans une affaire de corruption pour laquelle sont également poursuivis notamment les deux anciens Premier ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que d’anciens ministres et walis.

