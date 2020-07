L’acteur algérien Abdelkader Boudjadja est décédé dimanche à Alger à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie, a appris l’APS auprès de l’Association cinématographique « Adwaa » (Lumières). Le défunt a entamé sa carrière d’acteur dans les années soixante à la Radio, avant de passer à la Télévision puis au cinéma. Il était surtout connu pour sa participation à des œuvres religieuses ramadanesques et sa passion pour l’histoire islamique. L’artiste a participé à plusieurs films de cinéma, des téléfilms et des films documentaires, notamment « Hanine » (Nostalgie), les feuilletons sur « Ahmed Bey » et « Aïssat Idir » et « Dhakirat Al-Jasad » (Mémoires de la chair) et le film documentaire sur « Sidi Boumediene ». Membre actif de l’Association cinématographique « Adwaa », le défunt a également travaillé comme relecteur-correcteur sur plusieurs productions.

