Par Sihem Bounabi

Endeuillée par la mort tragique de leur fille Myriam, âgée de huit ans, dimanche dernier à la piscine de l’hôtel The Best Titanic, à Freha, dans la wilaya de Tizi Ouzou, la famille est révoltée par les déclarations du directeur de l’hôtel, hier, sur les ondes de radio Tizi-Ouzou, concernant cette tragédie et réclame que «justice soit faite».

Selon la version du directeur de l’établissement, «la victime, qui se trouvait au niveau de la partie toboggan, a tenté d’emprunter un raccourci interdit d’accès, pour contourner la file d’attente de l’escabeau en inox», en précisant que «la grille en plastique protégeant la trappe a cédé et la petite fille a été aspirée par le tuyau d’évacuation des eaux propulsées par des pompes vers le toboggan».

Même s’il a présenté publiquement ses condoléances à la famille et que le jour même du drame, la direction de l’hôtel Best Titanic a publié un communiqué public pour présenter «ses condoléances les plus attristées» en précisant que l’accident s’est déroulé «lorsque la défunte a essayé d’escalader par la trappe du tuyau du toboggan qui a cédé sous son poids», à aucun moment les responsables de la sécurité des lieux n’ont mis en doute le respect des normes de sécurité.

Accablée par le communiqué public et la déclaration du premier responsable de l’hôtel, qui rejette indirectement la faute sur une enfant de huit ans, la famille a réagi dans un post partagé sur les réseaux sociaux où elle accuse directement le personnel de négligence et lance un appel pour que justice soit faite.

Il est ainsi souligné dans le post que «la faute du décès de ma petite princesse est due au personnel et aux responsables de la piscine de l’hôtel». Précisant que la petite Myriam s’est noyée parce que «la pompe de la piscine n’était pas protégée comme il se doit. Elle nage très bien, elle a été aspirée par la pression de l’eau vers l’intérieur, et on le voit clairement sur les caméras de surveillance».

Face aux déclarations du directeur, la famille l’interpelle directement : «Elle n’a que 8 ans! C’est entre vous et votre conscience. La petite ne vous pardonnera pas et nous non plus d’ailleurs !»

Malgré la fermeture temporaire du lieu du drame et l’annonce de l’ouverture d’une enquête confiée à la brigade de la gendarmerie de Fréha, au moment où nous mettions sous presse, la polémique continue d’enfler sur le manque de respect des normes de sécurité dans de tels espaces publics. Comment le grillage de la trappe a cédé sous le poids d’une enfant, sachant que la conception, la construction et la gestion de piscines publiques doivent respecter des normes strictes, selon une réglementation bien précise qui impose des autorisations des pouvoir publics et des contrôles, notamment de la part des services d’urbanisme et de la Protection civile.

Malheureusement, le constat aujourd’hui, et en attendant le résultat de l’enquête, une grille en plastique a coûté la vie à une enfant dont la famille pleure la disparition dont la douleur est attisée par des responsables qui rejettent encore une fois la faute sur les autres. n

