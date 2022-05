L’ancien ministre des finances, Karim Djoudi est décédé ce 13 mai des suites d’une longue maladie à l’âge de 64 ans.

Né le 19 septembre 1958 à Montpellier en France, Djoudi a été ministre des Finances de 2007 à 2014. Après il a occupé le poste deconseiller à la présidence pour les affaires économiques et financières de 2014 à 2019.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté à cette occasion ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis, et d’octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette pénible épreuve.