Le cinéma algérien est à nouveau endeuillé. Une des dames de l’écran noire et du Théâtre algériens vient de tirer sa révérence, ce samedi 17 septembre 2022.

La célèbre actrice Farida Saboundji s’en va a l’âge de 92 ans des suites d’une longue maladie.

Née en 1930, Farida Saboundji, est l’une des actrices les plus appréciées et célèbres pour ses performances singulières, alliant gestuelle et parole et surtout son accent “algérois” dans ses nombreux rôles de “Dame de fer” qu’elle incarne admirablement.

Avec un long parcours de 50 années vouées au théâtre et au petit écran, la comédienne qui a commencé sa carrière artistique à l’âge de 13 ans dans le théâtre radiophonique, compte à son actif plusieurs prestations aux côtés de grands acteurs, à l’image de Mahieddine Bachtarzi, Ahmed Ayad (Rouiched) ou encore Mohamed Touri.

En 2017, Farida Saboundji a été décorée de la Médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Djadir”.