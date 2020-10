Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad effectue, dimanche, en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une visite à l’Etat du Koweït, à la tête d’une délégation ministérielle pour présenter les condoléances, suite au décès de l’Emir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad effectue, en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une visite à l’Etat du Koweït frère, à la tête d’une délégation ministérielle composée des ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des Affaires religieuses et des Wakfs pour présenter les condoléances au nom du gouvernement et du peuple algériens, suite au décès de l’Emir de l’Etat du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah», lit-on dans le communiqué.

