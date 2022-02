L’ancien joueur de l’équipe nationale de football du FLN et entraîneur national Abdelhamid Zouba est décédé mercredi soir, a annoncé le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Hamid Zouba, né le 2 avril 1935, avait débuté sa carrière de footballeur au sein de l’ASSE, le club de son quartier de naissance. Il a ensuite embrassé une carrière de professionnel en France au sein du club de Niort (1955-1958), avant de rejoindre la glorieuse équipe de football du FLN.

Après l’indépendance, il a joué dans plusieurs équipes, avant de raccrocher les crampons et embrasser la carrière d’entraîneur. Il décida de mettre fin à sa carrière de joueur au terme de la saison 1968-1969 alors qu’il portait le maillot de l’USM Bel-Abbès.

Comme entraîneur, Hamid Zouba avait dirigé la barre technique de plusieurs clubs en Algérie et à l’étranger. Il avait connu son heure de gloire en menant le MC Alger vers un triplé historique en 1976 : Championnat – Coupe d’Algérie – Coupe d’Afrique des clubs champions.

Il a drivé le Mouloudia d’Alger en digne successeur de Smail Khabatou, et a conduit le doyen des clubs algériens, armé d’une équipe de rêve avec les Bachi, Bétrouni, Draoui, Bencheikh et autres Aït Mouhoub, au sommet de l’Afrique en décembre 1976 en remportant pour une première participation la coupe d’Afrique des clubs champions, actuelle ligue des champions.

Au mois de mars 1977, le 22 plus exactement, Hamid Zouba et sa ”troupe”, représentants officiels de l’Afrique au 75eme anniversaire de la création du Real de Madrid avec les équipes nationales d’Argentine et d’Iran, qualifiées au mondial de 1978, et en présence de l’icône des ”madridista” Santiago Bernabeu, ont donné une leçon de football aux ”Merengue”. Score: 2-1 pour la ”maison blanche”.

Ce soir là, les 76.000 spectateurs présents au Santiago Bernabeu scandaient en choeur en seconde mi-temps ”Olé, Olé Argelia” au rythme des échappées de Bétrouni, des passes lumineuses de Bencheikh, des dribles déroutants de Draoui, et un jeu parfait et limpide, fait tout en accélérations, des ”capés” de Zouba.

A la fin du match, le président du Real a tenu à féliciter l’entraineur des ”vert et rouge” et ses joueurs, qui ont reçu le trophée de la meilleure équipe, pour l’excellente représentation qu’ils ont donné du niveau du football algérien en particulier, et africain en général.

Les légendes du football madrilène et mondial comme Puskas, Di Stefano, Kopa, Netzer, avaient salué le jeu développé par les mouloudéens, et rendu un bel hommage à l’ex-joueur de l’équipe nationale du FLN, Hamid Zouba.

Il avait figuré au sein du staff technique de l’équipe nationale en tant qu’adjoint ou sélectionneur à quatre reprises : 1969-1971 (adjoint), 1982, 1996, et 2001.