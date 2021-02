Suite au décès de 24 ouvriers à Tanger dans l’inondation d’un atelier textile, le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a adressé un message de condoléances à la Direction de l’Union marocaine du travail (UMT), et à travers elle à la classe ouvrière marocaine et au peuple marocain, en général. « Nous avons appris avec effroi et tristesse » le tragique décès de 24 ouvriers suite à l’inondation d’un atelier textile à Tanger, et en cette éprouvante circonstance, l’UGTA exprime « son immense tristesse et sa solidarité aux frères à l’Union marocaine du travail (UMT), et à travers eux, à la classe ouvrière marocaine et au peuple marocain, en général », lit-on dans le message de condoléances et de compassion. Le SG de l’UGTA a présenté, en son nom personnel et au nom de tous les travailleurs algériens et les cadres syndicaux « ses sincères condoléances aux familles des victimes implorant Allah, Tout Puissant, de leur accorder le réconfort et la patience et d’accueillir les défunts en Son vaste paradis ».

Articles similaires