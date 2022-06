Quatre (4) mis en cause dans l’accident qui a couté la vie à deux jeunes à l’aéroport international Houari Boumediene ont été arrêtés et placés en garde à vue, indique mercredi un communiqué de la Présidence de la République qui a annoncé la suspension administrative de neuf (9) responsables à la Direction générale de sûreté nationale (DGSN) et à l’aéroport Houari Boumediene.

“Suite au tragique accident qui a couté la vie à deux jeunes à l’aéroport Houari Boumediene, et suite à l’enquête préliminaire, il a été procédé à l’arrestation et au placement en garde à vue de quatre (4) mis en cause répondant aux initiales (KH-M) 34 ans, (B-A) 23 ans, (M-B) 24 ans, (B-M) 46 ans, pour leur implication et participation à des faits ayant conduit aux décès des deux victimes”, lit-on dans le communiqué.

“Il a été procédé également à la suspension administrative de neuf (9) responsables à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et à l’aéroport Houari Boumediene. Il s’agit du : directeur de la police aux frontières, la sous-directrice des frontières aériennes, le sous-directeur de la sécurité de l’aéroport, un chef de brigade de sécurité, et le commissaire de police chargé du contrôle aérien”, a ajouté la même source.

“Le responsable de la salle de contrôle vidéo relevant de la section de la Police aux frontières à l’aéroport Houari Boumediene, un chef de service de la même section, le commissaire principal de police chargé de la technique de sécurité au sein de l’aéroport et du contrôle des alentours, ainsi que l’inspecteur de police chargé de la permanence au niveau de l’aéroport ont été aussi suspendus et renvoyés devant la commission disciplinaire en attendant le parachèvement de l’enquête préliminaire prévue par la loi dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale et leur présentation devant le procureur de la République territorialement compétent”, a conclu le communiqué de la Présidence de la République.