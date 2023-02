Les travaux de la 2e réunion de la série de réunions «L’appel du Sahel» décidées par l’Union Interparlementaire (UIP) lors de son 1er Sommet mondial sur la lutte contre le terrorisme (septembre 2021 à Vienne), ont débuté dimanche au Centre international des conférences (CIC) «Abdelatif Rahal». Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a présidé l’ouverture des travaux de la réunion d’Alger, avec la participation des membres du groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, outre des parlementaires, des guides religieux, des responsables locaux de la région du Sahel, des représentants des Nations unies, des membres des assemblées parlementaires régionales, des victimes du terrorisme, des représentants de la société civile, des ONG et un groupe d’experts. L’Appel du Sahel repose sur un plan d’action qui prévoit une série de 5 réunions portant sur l’environnement, les populations locales, la sécurité, l’éducation et le développement. La réunion d’Alger, qui s’étalera sur deux jours, intervient après celle de Kigali, tenue l’an dernier et qui a porté sur la question de l’environnement. Les travaux de ladite réunion se tiendront sous forme de débats incluant cinq ateliers qui aborderont des questions liées au rôle des responsables des communautés locales dans la lutte contre le terrorisme et la prévention contre l’extrémisme violent, outre le renforcement de la résilience aux tentatives d’exposition des femmes, des enfants et des jeunes dans la région du Sahel à la radicalisation. Les travaux de la réunion devront être sanctionnés par une série de recommandations à soumettre au Sommet mondial à propos de la réponse mondiale à l’Appel du Sahel et qui sera organisé dès la fin des réunions programmées dans ce cadre.

