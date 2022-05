Par Sihem Bounabi

Les épreuves du bac blanc pour des milliers de lycéens, candidats au baccalauréat session juin 2022, ont débuté, hier, à travers le territoire national. Elles se déroulent durant cinq jours pour les filières science, maths, technique math et gestion, et quatre jours pour les littéraires. Chaque épreuve dure entre 2 heures 30 et 4 heures 30 selon le coefficient de la matière en question.

Afin d’assurer leur bon déroulement, tous les moyens pédagogiques, humains et matériels ont été mis à la disposition des candidats.

Nadir Khensous, directeur de l’Education à Alger-Est, a déclaré à ce propos sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale que «tous les moyens étaient prêts avant le jour J, à savoir impression des sujets, classes organisées pour accueillir 20 élèves, un élève par table, et un planning de surveillance adapté pour la circonstance». Il a précisé à ce sujet que «les élèves sont tenus d’être au centre d’examen à l’heure. Ils choisiront un sujet sur les deux proposés en respectant l’horaire et le plan des matières dans la journée», ajoutant que l’objectif de l’examen blanc «permet de donner une idée aux élèves de ce que sera le déroulement des épreuves, en juin prochain».

En effet, les examens du baccalauréat se dérouleront du dimanche 12 au jeudi 16 juin prochain, tel que précisé par le ministère de l’Education nationale qui a recensé plus de 700 000 candidats qui seront répartis sur plus de 2 500 centres d’examen au niveau national. Cette année, le nombre de candidats libres au baccalauréat est de plus de 13 000. Il est à noter que depuis mardi passé, les candidats au bac 2022 mais, également, au BEM ont été conviés à retirer leur convocations via la plateforme numérique de l’Office national des examens et concours (Onec).

Le calendrier des examens scolaires au titre de l’année 2022 a fixé la date de déroulement du BEM du lundi 6 au mercredi 8 juin prochain, alors que le nombre de candidats a atteint près de 740 000, répartis sur plus de 2 800 centres.

En prévision de ces rendez-vous, les centres d’examen ont été inspectés et sont parfaitement aménagés pour accueillir les candidats, a récemment indiqué à l’APS Boualem Benlaouar, inspecteur à l’Inspection générale au ministère de l’Education nationale, précisant que les préparatifs pour assurer le déroulement des épreuves du baccalauréat et du BEM dans un «climat sûr et serein ont été finalisés». Pour ce qui des sujets d’examen, il a assuré qu’ils «seront abordables et à la portée des candidats». L’inspecteur a précisé, par ailleurs, que les centres d’examen ouvriront à 7H30, insistant sur la nécessité pour les candidats d’être à l’heure pour qu’ils aient le temps de repérer leur salle d’examen et y accéder dans le calme sur présentation de la carte d’identité. Les épreuves débuteront à 8H30 et, passé ce délai, l’accès au centre ne sera plus possible, notamment après fermeture du portail et ouverture des enveloppes des sujets, a prévenu le responsable.

Le ministère de l’Education nationale a déployé tous les moyens humains et matériels pour assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session juin 2022, pour plus d’un million et demi de candidats.

Pour rappel, l’examen de fin de cycle primaire pour la session 2022 a été annulé cette année. n

Articles similaires