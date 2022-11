La réunion du gouvernement consacrée au programme de développement de la wilaya de Tissesmilt a débuté mercredi, sous la présidence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane. L’ordre du jour de la réunion du gouvernement, qui se tient au siège de la wilaya de Tissemsilt, sera consacré à l’étude et à la discussion de la feuille de route pour la mise en oeuvre du programme complémentaire de développement adopté par le Conseil des ministres, dimanche dernier.

برئاسة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، انطلاق أشغال اجتماع الحكومة المنعقد بولاية تيسمسيلت.



📌يخصص جدول أعمال هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة ورقة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تيسمسيلت الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. pic.twitter.com/8AOZ3mUv9Y — مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) November 30, 2022

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné au Gouvernement, lors du Conseil des ministres de dimanche dernier, de tenir sa réunion sur le programme complémentaire de développement de Tissemsilt, mercredi, dans cette wilaya et d’entamer sa mise en œuvre sur le terrain, et ce après l’approbation du Conseil des ministres.

Le Président de la République a souligné qu’au cours de ce Conseil du gouvernement, un certain nombre de points doivent être pris en compte, notamment “l’accélération de l’achèvement des travaux de la ligne ferroviaire reliant Tissemsilt et Boughezoul et l’initiation des travaux de réhabilitation des routes reliant la wilaya de Tissemsilt avec d’autres wilayas” avec “l’approbation du projet de la double voie de la route nationale N 14 reliant la wilaya de Tissemsilt à Khemis Miliana dans la wilaya d’Aïn Defla sur une distance de 84 km, en plus de son réaménagement”.

Il a également instruit le gouvernement de prendre en compte, lors de cette rencontre, la question du “renforcement du programme de construction rurale de la wilaya en adéquation avec son caractère agricole et touristique, avec l’attribution d’assiettes foncières pour permettre aux familles de retrouver les métiers d’artisanat réputés de la région”.

Cette réunion du gouvernement à Tissemsilt est la deuxième du genre à se tenir hors de la capitale. La wilaya de Khenchela avait accueilli une réunion similaire, le 12 décembre 2021, consacrée au programme de développement complémentaire de cette wilaya, rappelle-t-on.