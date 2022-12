PAR MILINA KOUACI

Les examens du premier trimestre débutent aujourd’hui pour les élèves des trois cycles. Ils s’étaleront jusqu’à jeudi dans toutes les écoles. La semaine suivante, les enseignants feront la correction collective avec les élèves et tiendront ensuite, les conseils de classes.

Il s’agit du premier examen après le retour au système d’enseignement habituel et l’abandon de l’enseignement par répartition de groupes après deux années exceptionnelles marquées par la pandémie Covid-19. Le ministère de l’Education nationale a exigé des directeurs des établissements scolaires de se conformer au calendrier des examens trimestriels qu’il avait fixé en octobre dernier.

Le premier trimestre s’est déroulé dans des conditions sereines, toutefois, le spectre de grève plane sur le secteur de l’Education. En cause, entre autres, la non-remise aux partenaires sociaux de la copie de la mouture du projet de loi portant statut particulier des travailleurs du secteur, le ministère ayant présenté, samedi dernier, que les conclusions de la commission chargée de l’élaboration du statut particulier des corps spécifiques du corps de l’éducation. Certains syndicats, notamment du corps enseignant, ont d’ailleurs exprimé leur «déception» de ces conclusions et même menacé d’actions de protestation.

Ces syndicats estiment que le nouveau statut particulier ne va pas «améliorer» le pouvoir d’achat des travailleurs. C’est pour ces raisons que les syndicats exigent l’ouverture du dossier des primes et indemnités pour pallier l’érosion du pouvoir d’achat.

Il y a lieu de rappeler que le dossier a été ouvert suite à une instruction du président de la République. Le ministère a installé une commission pour recueillir les propositions des syndicats autonomes. Depuis son installation, 34 rencontres bilatérales ont été organisées avec différents syndicats représentant toutes les catégories des travailleurs de l’éducation. Les concertations sur l’élaboration de ce statut ont pris fin le 18 août dernier.

Articles similaires