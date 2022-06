Les travaux du Forum d’affaires algéro-égyptien, ont débuté jeudi à Alger, sous le co-présidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et son homologue égyptien, Moustapha Madbouli.

Dans son allocution d’ouverture, M. Benabdrrrahmane a exprimé sa “grande satisfaction quant à l’organisation de cette rencontre qui regroupe les hommes d’affaires et opérateurs économiques des deux pays, dans une ambiance empreinte d’une volonté commune de construire des relations économiques et commerciales fortes”.

Ce forum, organisé par la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie sous le slogan: “Algérie/Egypte: Une histoire et des dénominateurs communs au service d’une coopération économique prometteuse”, rentre dans le cadre de la 8e session de la Grande commission mixte Algéro-égyptienne.

Outre les hommes d’affaires et organisations patronales, l’ouverture a été marquée par la présence des membres des gouvernements des deux pays. Lors de cette rencontre, un état des lieux sur le climat des affaires dans les deux pays sera présenté, avec des projets modèles couronnés de succès, en plus d’interventions de plusieurs participants, selon les organisateurs. Il est également prévu, dans le cadre du même évènement, la tenue d’une réunion du Conseil d’affaires algéro-égyptien.

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s’était entretenu, mercredi au Palais du gouvernement, avec son homologue égyptien, Moustafa Madbouli, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre de la tenue de la 8e session de la Grande commission mixte algéro-égyptienne.

A l’entame de cette rencontre, le Premier ministre et son homologue égyptien se sont félicités du caractère stratégique et exceptionnel des relations bilatérales, relevant la volonté des deux pays à renforcer la coopération bilatérale et à la hisser aux plus hauts niveaux dans tous les domaines, et ce, conformément aux conclusions du sommet bilatéral ayant réuni, janvier dernier, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère le Président Abdel Fattah El-Sissi, président de la République arabe d’Egypte.

Les deux parties ont également évoqué l’évaluation globale de la coopération bilatérale, à la lumière des travaux préparatoires au niveau des experts et des responsables des deux pays, outre la réunion préparatoire au niveau ministériel, où il a été procédé à la valorisation des résultats de ces réunions, notamment les consensus importants auxquels les deux partis sont arrivés concernant les moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines commercial, d’investissement et économique, outre la promotion des échanges d’expériences et des opportunités de formation et le renforcement des capacités entre les deux pays.

Ils ont également saisi cette opportunité pour mettre l’accent sur l’impérative activation de mécanismes de coopération bilatérale et la régularité de ses sessions en vue du développement de la coopération algéro-égyptienne, de l’augmentation des investissements mutuels et des échanges commerciaux et du renforcement des partenariats afin d’appuyer les efforts des deux Etat pour concrétiser le développement et la prospérité et de réaliser les objectifs ambitieux fixés par les deux dirigeants des deux pays.

A l’issue de cette rencontre, le Premier ministre et son homologue égyptien ont présidé la séance élargie de la 8e session de la Grande commission mixte algéro-égyptienne, qui s’est déroulée en présence des délégations gouvernementales des deux pays.

La séance a été ponctuée par la signature de plusieurs accords bilatéraux de coopération dans différents domaines.