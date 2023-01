PAR NAZIM B.

Enclenchée samedi dernier, la grève des travailleurs d’Algérie Poste a été déclarée « illégale » par le tribunal de Dar El Beïda (Alger) qui s’est exprimé dimanche soir, selon un communiqué de l’entreprise publique.

« Suite à l’arrêt de travail observé dans certains bureaux de poste, le tribunal de Dar El Beida a rendu ce dimanche 29 janvier 2023 une ordonnance de référé déclarant illégal ce débrayage », a précisé le communiqué.

« Outre les décisions devant être prises par la justice suivant les résultats des enquêtes engagées concernant les appels anonymes relayés sur les réseaux sociaux, la Direction générale d’Algérie poste prendra toutes les procédures et mesures prévues par les textes juridiques et réglementaires en vigueur », a ajouté la même source.

Ce rebondissement fait suite à l’ouverture d’une enquête sur l’affaire des « appels anonymes à l’entrave au bon fonctionnement des établissements publiques ».

En effet, le parquet de la République près le pôle pénal national de lutte contre les crimes cybernétiques à la Cour d’Alger a ordonné, dimanche, l’ouverture d’une « enquête immédiate » pour mettre la lumière sur l’affaire des appels anonymes à l’entrave au bon fonctionnement de certains établissements publics, notamment les services de la poste, lancés via les réseaux sociaux, a indiqué un communiqué de la Cour d’Alger.

En application des dispositions de l’article 11, alinéa 3 du code de procédure pénal, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les crimes cybernétiques, « informe l’opinion publique, que suite aux appels à l’entrave au bon fonctionnement de certains établissements de service public, notamment la poste, lancés via les réseaux sociaux, coïncidant avec le versement de l’allocation chômage en faveur des bénéficiaires », le parquet de la République a ordonné « l’ouverture d’une enquête immédiate pour mettre la lumière sur cette affaire et identifier les personnes impliquées », a précisé le document. La même source a indiqué que « la loi sera appliquée dans toute sa rigueur ».

Auparavant, le directeur général d’Algérie Poste a accusé les grévistes d’avoir opté à ce débrayage le jour du versement de la prime de l’allocation chômage, « une coïncidence qui n’est pas innocente », promettant une « riposte ferme » de la part de l’entreprise contre « les instigateurs » à la grève.

Pour ce qui est des motivations de la grève, les travailleurs mécontents réclament la mise en application de l’engagement de la direction générale de l’entreprise, notamment l’octroi de deux jours de repos hebdomadaires, la valorisation de la prime de rendement individuel (PRI) et de la prime de rendement collective (PRC) et exigeant aussi, le versement de la prime Covid-19. Les contestataires ont également revendiqué « la liberté de l’exercice syndical et le droit à la création d’une section syndicale selon la Constitution».

Il est également demandé la mise en place d’une inspection pour mener des vérifications sur la gestion des œuvres sociales et de la Mutuelle d’Algérie Poste, ainsi que la révision de la convention collective et l’intégration des travailleurs des agents de sécurité des bureaux de poste et la possibilité de prendre en charge le personnel…

