PAR NAZIM BRAHIMI

L’Assemblé populaire nationale (APN) a entamé, hier, un débat autour du projet de loi modifiant et complétant la loi 90-14 du 2 juin 1990 relative à l’exercice du droit syndical, présenté en plénière par le ministre du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, qui a défendu le contenu du texte.

Pour le ministre, ce texte «vient renforcer, réglementer les libertés syndicales et assurer la protection du travail syndical», un avis que ne partagent pas des syndicats qui émettent leurs critiques. Le projet de loi que nous présentons aujourd’hui est «le fruit des efforts de tous les acteurs dans le monde du travail, en ce sens qu’il renforce et réglemente les libertés syndicales, assure la protection du travail syndical et durcit les sanctions à l’encontre des contrevenants», a d’emblée indiqué le ministre à propos d’un texte essentiel, mais qui n’a pas bénéficié malheureusement du débat qui le mérite, selon des observateurs du camp du syndicalisme national. Le projet de loi «s’inscrit également dans le cadre de la dynamique visant à fournir des mécanismes juridiques pour consacrer les fondements de l’Etat de droit, consolider les ateliers de réforme et de démocratie et renforcer le dialogue social et les libertés individuelles et collectives», a soutenu M. Chorfa. Ce dernier a relevé, par la même occasion, que le projet de loi «vient affirmer la liberté de créer, d’adhérer ou d’appartenir à des organisations syndicales, de respecter les principes et garanties visant à protéger et soutenir les libertés syndicales, toutes formes confondues, sur le plan professionnel, dans le cadre de la loi régissant le travail syndical». Et de préciser que le futur texte de loi «garantit une protection spéciale aux délégués contre toute atteinte à leur liberté syndicale afin de pouvoir exercer leur activité syndicale», citant l’amendement des dispositions de l’article 4 qui «permettrait aux organisations syndicales inscrites auparavant de s’organiser en fédérations, unions ou confédérations, quel que soit le secteur d’activité auquel appartiennent les membres».

Dans son oral, le ministre a souligné que le texte introduit les notions de fédération, d’union et de confédération, la fédération devant être constituée d’au moins 3 organisations syndicales dûment enregistrées et l’union ou la confédération syndicale d’au moins 2 fédérations ou 5 organisations syndicales enregistrées.

Il a notamment évoqué l’amendement des dispositions de l’article 56 visant, a-t-il argué, à «renforcer la protection des délégués syndicaux contre le licenciement abusif en raison de l’exercice de leur activité syndicale», ajoutant que le projet alourdit les sanctions contre les contrevenants, leur conférant un «caractère coercitif en cas d’entrave à la liberté d’exercice du droit syndical ou d’atteinte à la protection des délégués syndicaux».



Les réserves des animateurs syndicaux

Cependant, l’argumentation du ministre n’a pas convaincu des voix parmi les organisations syndicales. «Ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce ne sont pas les lois mais leur application sur le terrain», a réagi Meziane Meriane, coordinateur du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest), dans une brève déclaration à Reporters. «On peut avoir les meilleures lois qui donnent plus de liberté aux syndicalistes. Mais sur le terrain, ces lois butent sur la bureaucratie et des bureaucrates qui bloquent leur application», a-t-il ajouté, plaidant pour «des lois qui criminalisent le blocage de l’application des lois». Pour le représentant du Snapest et «conformément à la Constitution, les libertés syndicales sont garanties mais le problème réside dans les lois organiques, c’ est-à-dire les lois qui complètent la Constitution, qui s’avèrent, hélas, un facteur bloquant».

Pour sa part, Bachir Hakem, secrétaire national chargé de l’Organisation syndicale des retraités algériens (Osra) – en attente d’agrément-, a estimé que ce projet ouvre la porte à des syndicats légalement constitués de créer une confédération, une union ou une fédération. Cependant, le texte «ne répond pas à l’article 53 et 69 de la Constitution et préserve l’employeur par rapport aux travailleurs», faisant remarquer qu’aucun syndicat n’a participé à l’élaboration de projet «sauf peut être l’UGTA et la FNTR». M. Hakem a regretté dans ce registre que la tutelle ait «demandé aux syndicats de faire des propositions sans vraiment les prendre en considération». La preuve, dit-il, est que «beaucoup de syndicats ont proposé que les retraités aient leur représentation syndicale mais les amendements apportés n’en parlent pas». <

