PAR NAZIM B

Alors que le journaliste a été arrêté il y a deux jours et poursuivi dans d’autres affaires, le directeur du pôle éditorial de Radio M et Maghreb Emergent Ihsane El Kadi a été condamné, hier dimanche 25 décembre, à une peine de six mois de prison ferme, sans dépôt, assortie d’une amende de 50.000 dinars, dans le cadre de la plainte déposée contre lui par l’ancien ministre de la Communication, Ammar Belhimer, et relative à un article publié en mars 2020 sur Radio M.

Jugé, en appel, la semaine dernière, la Cour d’Alger confirme ainsi le verdict de première instance.

En effet, le Tribunal avait condamné le journaliste Ihsane El Kadi, en première instance, en juin 2022, à six mois de prison ferme pour le chef d’accusation de «publication de fausses informations», mais l’avait acquitté de l’accusation d’atteinte à l’unité nationale.

Samedi après-midi, des agents de sécurité en civil ont perquisitionné le siège de Radio M et de Maghreb Emergent et saisi du matériel informatique et des documents administratifs.

Avant de quitter les lieux, ils ont procédé à la mise sous scellés du siège de l’agence et des deux sites d’information, selon le site Radio M qui rappelle qu’Ihsane El kadi est poursuivi dans plusieurs autres affaires.

Cette perquisition n’a pas manqué de faire réagir Radio M et Maghreb Émergent, qui ont rendu public, hier en début d’après-midi un communiqué affirmant qu’ils ignorent «pour l’heure les raisons de cette interpellation et de la perquisition opérée par les services de sécurité».

Les journalistes et employés des rédactions de Radio M et Maghreb Emergent, qui expriment une «vive inquiétude quant au sort du journaliste», se disent «indignés par cette opération» et dénoncent une «cabale» contre Ihsane El Kadi. <

