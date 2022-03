A l’heure où de nombreuses manifestations commémorent le 60e anniversaire de la signature des Accords d’Evian, sort en France «De nos frères blessés», réalisé par Hélier Cisterne et librement adapté du roman éponyme de Joseph Andras (éd. Actes Sud) et Goncourt du premier roman en 2016, prix qu’il refusa.

De notre correspondante : Dominique Lorraine

Si la courte vie d’Ahmed Zabana, qui fut le premier guillotiné algérien de la Guerre d’Algérie, est maintenant encore plus connue grâce au film «Zabana !» de Saïd Ould-Khelifa, celle de Fernand Iveton l’est beaucoup moins. Pour l’histoire, il fut le premier Français guillotiné, le 11 février 1957, dans la cour de la prison Barberousse à Alger. Pour l’exemple ; lui aussi. Zabana pour décourager d’autres jeunes à combattre la colonisation, Fernand Iveton comme un avertissement à tous les Français qui s’engageraient aux côtés de leurs frères algériens.

Le film de Cisterne s’ouvre sur l’exécution de Zabana et va, ensuite, égrener et de manière non chronologique le fil de la vie de Fernand Iveton, l’enfant du Clos Salembier, un quartier qu’il affectionne particulièrement ; Mouloud Feraoun y fut nommé directeur de l’école en juillet 1957. Très jeune, poursuivant la tradition communiste de ses parents, et ne pouvant supporter l’injustice, il s’engage dans les luttes sociales. De simple ouvrier tourneur syndicaliste à Electricité et Gaz d’Algérie, il devint par la suite membre, en 1955, des Combattants de la Libération, le bras armé du Parti communiste algérien (PCA) où il côtoiera Henri Maillot, un autre militant de la cause nationale et sa discrète compagne Baya Bouhoune. Avec beaucoup de délicatesse et sans trop d’emphase, le cinéaste montrera dans une courte séquence les questionnements qui traversent ces militants engagés, suggérant avec tact, également, les liens d’amour (secret) entre Maillot et Baya…

En revanche, Hélier Cisterne déploiera avec brio toute une palette de sentiments amoureux de passion qui vont emporter dans un tumulte passionnel Fernand Iveton (Vincent Lacoste) et Hélène Ksiazek (Vicky Krieps). Au cours d’un voyage en France, il rencontre la femme de sa vie, Hélène. Coup de foudre et mariage à la clé et installation du jeune couple à Alger. Où la jeune épouse découvrira un autre monde, colonial, avec les injustices qui le caractérisent. Mais ce seront des jours heureux malgré la répression toujours plus forte. C’est ce qui amènera Iveton à passer à l’action.

Henri Maillot profita de son rappel sous les drapeaux pour rejoindre les maquis de Palestro à bord d’un camion rempli d’armes. Fernand Iveton, pour sa part, sera chargé du sabotage de la Centrale électrique où il travaillait. La bombe, déposée dans un local désaffecté, devait exploser dans la nuit afin de ne pas faire de victimes. Dénoncé par un contremaître, il sera arrêté et torturé. En application de pouvoirs spéciaux, c’est l’armée française qui organisera alors le procès de l’électricien du Clos Salembier. Les dés sont donc pipés. Les pièces d’accusation seront falsifiées et Fernand Iveton est condamné à la peine capitale, bien que la bombe n’ait pas explosé.

Hélène, anéantie, devenue de surcroît la femme d’un «traître» va se battre corps et âme pour sauver celui qui lui a procuré tant de bonheur et qui, malgré les risques, n’a jamais renié ses convictions. Ce sera malgré tout vain. La grâce est rejetée malgré les recours des avocats dont Maître Albert Smadja, qui fut arrêté le 13 février 1957, deux jours après l’exécution de son client.

C’est, bien sûr, un film historique mais aussi une histoire d’amour, forte et lumineuse, brisée par une justice partiale.

Hélier Cisterne a fait montre de beaucoup de sensibilité pour raconter cette tragédie, sa mise en scène ne force jamais le trait. Il a restitué dans «De nos frères blessés» un volet peu exploré de la colonisation française, celui de ces Européens devenus Algériens en épousant la cause algérienne

Vincent Lacoste et Vicky Krieps y sont pour beaucoup dans cette réussite. Ils sont justes et incarnent magnifiquement ce couple (Fernand Iveton et Hélène Ksiazek), victime expiatoire de la raison d’Etat. Vincent Lacoste, qui vient d’obtenir le César du meilleur second rôle pour son rôle dans «les Illusions perdues», de Xavier Gianoli, fait vivre pleinement l’engagement de Fernand Iveton : «Cette histoire est violente et, la raconter, c’est un engagement. Je me demandais si j’étais la bonne personne pour tenir ce rôle. A vrai dire, c’est une question que je me pose à chaque proposition. Mais ici, le film suscite des interrogations et demande une véritable participation émotionnelle. Etre en adéquation avec le rôle, c’est fondamental et, quel que soit le personnage, un acteur doit s’interroger. […] C’était un héros ordinaire. Il avait des convictions sur la justice, sur le combat à mener et il les a mis en pratique, rien de plus. Comment ce jeune homme, adhérent au Parti communiste, est-il passé de la protestation silencieuse à l’activisme ? C’est ce parcours qu’il m’a fallu comprendre. Pour un acteur, c’est un cadeau : il est nécessaire de faire passer l’émotion, sans excès, et ce sentiment de révolte devant l’injustice de la colonisation. Je suis très heureux d’avoir pu travailler ces divers aspects, tout en ne perdant pas de vue qu’Iveton est juste un ouvrier, qu’il n’a aucune vocation à devenir un exemple, et qu’il ne s’imagine pas que la guillotine l’attend. C’est un rôle différent de ce que j’ai joué jusqu’alors, et différent de la bonne manière. Il porte en soi une authenticité.»

Certains extérieurs du film sont tournés à Alger. Signalons donc que le film est coproduit par Laith Média. n

«L’ouvrier communiste français, qui vient d’être guillotiné en Algérie pour avoir déposé une bombe (découverte avant qu’elle n’explose) dans le vestiaire d’une usine a été condamné autant pour son acte que par l’air du temps. Dans le climat actuel de l’Algérie, on a voulu à la fois prouver à l’opinion arabe que la guillotine était faite aussi pour les Français et donner satis-faction à l’opinion française indignée par les crimes du terrorisme.»

Albert Camus, Réflexions sur la guillotine, 1957, Essais, éd. Gallimard