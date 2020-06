Des perturbations en alimentation électrique sont prévues du 9 au 11 juin dans certaines communes d’Alger en raison des travaux de remplacement d’équipements électriques, a indiqué dimanche Sonelgaz dans un communiqué. Il s’agit des quartiers Cité 30 logements DGSN de la commune de Chéraga, Cité 400 logements LSP (en partie) et 90 pavillons dans la commune de Ouled Fayet qui seront concernés par cette perturbation prévue mardi de 9 h00 à 16h00, précise la même source. Dans la commune de Bouzaréah, les quartiers Chaaba Bouhammam, lotissements Bouhammam et Quartier Bouhammam seront touchés durant la même journée (de 9h0 à 16h00) par cette perturbation. Pour la journée du mercredi 10 juin, les perturbations prévues de 9h00 à 16h00, concerneront deux quartiers de la commune de Ouled Fayet à savoir Cité 138 logements et Cité RHP. Dans la commune de Bouzaréah, les quartiers Cité 20 logement Bouhammam ainsi que les lotissements Bouhammam et Bouscoult seront touchés par cette perturbation mercredi de 9h00 à 16h00. Pour la journée du jeudi 11 juin, des quartiers des communes de Bouzaréah et Ouled Fayet seront, à leur tour, touchés par ces perturbations qui s’étaleront de 9h00à 16h00. Il s’agit de Coopérative Rym, Ecole du plateau et Coopérative des cyprès dans la commune de Ouled Fayet, et Cité 26 logements Bouscoult , lotissement Bouscoult et Quartier Bouscloult dans la commune de Bouzaréah, selon le communiqué.

