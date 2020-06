Le tribunal Sidi M’hamed a prononcé hier les peines requises contre les accusés dans l’affaire Ali Haddad, ancien patron du FCE en détention, et qui a vu défiler plusieurs anciens hauts responsables devant la barre. C’est en effet en fin de journée que le juge a prononcé le réquisitoire. Une peine de 18 ans de prison a été requise contre l’accusé principal, Ali Haddad, 15 ans pour Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 12 ans pour Amar Ghoul, 8 ans pour les trois anciens ministres Amara Benyounes, Abdelghani Zaâlane, Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi, 10 ans pour Abdelkder Kadi. La peine la plus élevée est celle d’Abdesselam Bouchaouareb, 20 ans, alors que pour les frères Haddad, c’est une peine de 10 ans de prison qui a été requise. Il s’agit là du réquisitoire prononcé dans le procès du patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, en détention à la prison d’El Harrach, et qui s’est poursuivi hier au Tribunal de Sidi M’hamed avec l’audition de plusieurs ministres impliqués dans cette affaire qui continue de défrayer la chronique judiciaire et bouscule le milieu des affaires.

Après avoir entendu notamment les deux Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, le juge a donné la parole à d’autres ministres cités dans l’affaire à l’image d’Amar Ghoul, ancien ministre des Travaux publics, qui a opté pour la même stratégie de défense que celle de ses anciens chefs de l’Exécutif, qui ont chargé la veille l’ancien Président déchu.

«C’est le président Bouteflika qui nous a ordonné de lancer les travaux en urgence, car l’Algérie devait accueillir une rencontre de la Ligue arabe», a répondu Ghoul quand le juge l’interrogeait sur les «avantages» qu’il a accordés au patron du groupe ETRHB dans la réalisation de la rocade reliant Zéralda à Boudouaou et l’accès à la nouvelle aérogare d’Alger.

Amar Ghoul a tenté d’expliquer au juge que «les deux projets ont été confiés au directeur des Travaux publics et l’Agence nationale des autoroutes (ANA) sous le couvert du Premier ministère et du ministre des Finances». Pour plaider son innocence dans l’attribution des marchés de gré à gré – un mode qui a profité au groupe Haddad dans ce qui relève des travaux publics -, Ghoul a déclaré qu’il était «impossible de réaliser le projet dans le cadre des marchés normaux. D’où l’impératif d’opter pour le gré à gré dans un délai de 6 mois».

L’accusé a été insisté, à ce propos, que la «demande a été envoyée au ministre des Finances puis à la Commission nationale des marchés publics», estimant n’avoir fait «qu’appliquer les directives du gouvernement».

Sur ce point, Ghoul a rejeté toutes les accusations portées à son encontre en jugeant que c’est le président Bouteflika qui «avait demandé, le 4 mars 2012, d’encourager le secteur privé par le biais des marchés de gré à gré». Suite à l’audition de Ghoul, le juge a donné la parole aux témoins ainsi qu’à la partie civile dont le Trésor public.

Il faut noter qu’avant la séance de mercredi, le Tribunal de Sidi M’hamed avait entendu la veille dans la soirée d’autres anciens ministres impliqués dans l’affaire Haddad. Il s’agit notamment de l’ancien ministre du Commerce, Amara Benyounes, et ceux des Transports et des Travaux publics, Boudjemâa Talai et Abdelghani Zâalane. Ces derniers ont nié avoir accordé des privilèges à l’ancien homme d’affaires Ali Haddad. Ils ont rejeté «leurs responsabilités directes» dans l’attribution d’avantages et de privilèges divers à l’ancien patron du Forum des chefs d’entreprise (FCE).

Questionné notamment sur la réalisation de deux cimenteries, confiée au groupe ETRHB, Amara Benyounès a répondu en déclarant que «l’opération d’octroi de ces cimenteries a été finalisée deux mois après mon départ du ministère». Il a rappelé avoir été «ministre du Commerce et non pas de l’Industrie durant cette période et que, par conséquent, toutes les accusations dont il fait l’objet sont infondées». Tout en soulignant que «le rapport d’expertise démontrera» ses assertions, il a tenu à relever que le rôle essentiel du département qu’il gérait est celui «de mettre en relations les entreprises».

Pour sa part, Boudjemâa Talai a tenu à préciser que l’acquisition par Ali Haddad de la société relevant du port de Béjaïa a eu lieu entre 2012 et 2013 alors qu’il n’avait pris ses fonctions de ministre à la tête du département des Transports et des Travaux publics que le 17 mai 2015. Argument pour lui d’imputer la responsabilité de l’autorisation délivrée à Haddad au Directeur général de l’époque dudit port qui, appelé à la barre, a insisté sur «l’apport à l’économie nationale» que représentait son projet. Abdelghani Zaâlane a déclaré, quant à lui, n’avoir commis «aucune violation à la réglementation et respecté la loi dans son intégralité», ajoutant «n’avoir jamais signé une quelconque autorisation à Ali Haddad ou lui avoir octroyé un quelconque privilège». «L’unique agrément à son actif a été au profit du Groupe interprofessionnel de ciment (Gica), lequel a obtenu 5 aires dans les enceintes des ports et qu’il avait lui-même choisies. L’orientation à l’époque étant à l’exportation de ce produit», a-t-il indiqué. S’agissant des biens fonciers amassés par Haddad dans la wilaya d’Oran, plus précisément dans la commune de Bethioua, l’ancien ministre a révélé qu’ils étaient à hauteur de 1,5 hectare assurant que ces acquisitions ont eu lieu avant sa désignation à la tête de la capitale de l’Ouest en 2013.

Pour leur part, Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi ont chargé Abdesselam Bouchouareb, l’autre accusé en fuite. Youcef Yousfi a relevé que son prédécesseur, Abdesselam Bouchouareb, «a laissé une dette de plus de 100 milliards de DA», un montant qui sera confirmé plus tard par Mahdjoub Bedda. n

