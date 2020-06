En comparution immédiate devant le Tribunal de Constantine, un employé du Centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis, impliqué dans le vol de masques chirurgicaux de la Pharmacie centrale de l’hôpital, a été condamné à une très lourde peine de 7 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA, selon un communiqué du Procureur de la République. Son complice a écopé de 5 ans de prison ferme en plus d’une amende de 200 000DA.

Nous avions, sur ces mêmes colonnes, relaté l’affaire du vol de 6 000 masques chirurgicaux au niveau de la Pharmacie centrale de l’hôpital de Constantine, selon un communiqué de la DGSN. Il s’avère finalement que le vol porte sur 16 000 masques chirurgicaux de fabrication étrangère, soustraits en deux phases, 10 000 en un premier temps et 6 000 autres lors de la seconde rapine.

Le 31 mai dernier, le Directeur général du CHU avait déposé plainte auprès des services de la Police judiciaire pour vol dans les dépôts de la Pharmacie centrale de l’hôpital. Les investigations lancées ont abouti à l’arrestation, le lendemain même, d’un agent, employé au CHU, et de son complice, étranger à l’établissement sanitaire.

Il devait s’occuper de la «logistique» consistant à garantir le transfert des masques chirurgicaux volés à bord de son véhicule. La marchandise a très vite trouvé preneur au niveau de deux pharmacies à Ali-Mendjeli.

Les deux accusés seront présentés, le 4 juin, en comparution immédiate pour «détournement de deniers publics» pour le premier, et «participation au détournement des deniers publics» pour le deuxième. L’affaire avait été reportée au 8 juin où le verdict avait été exprimé. Les 2 pharmaciens receleurs sont poursuivis, pour leur part, pour délit de «défaut de facturation» et comparaîtront prochainement devant la justice.

Pour rappel, un premier travailleur au même CHU avait été condamné au mois d’avril à deux ans de prison ferme après que son fils de 15 ans ait été confondu et arrêté pour vente de bavettes sur la voie publique. Le père indélicat avait lui aussi subtilisé 2 000 bavettes à la même pharmacie du CHU de Constantine.H. B.

