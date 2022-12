Le nouveau dossier mettant en accusation les trois anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal et Noureddine Bedoui, aux côtés d’anciens ministres et responsables de haut niveau sous la présidence Bouteflika, devrait aboutir à un verdict aujourd’hui.

Par Nadir Kadi

L’affaire, jugée depuis lundi par le Tribunal de Sidi M’hamed retient diverses charges liées à la corruption, dont «abus de fonction» «octroi d’indus privilèges» ou encore «dilapidation de denier publics»… des références, notamment, aux conditions dans lesquelles les accusés auraient octroyé d’importants marchés publics à certaines des principales puissances financières de l’époque, dont le groupe «KouGC» des frères Kouninef. Le déroulement des audiences et les déclarations de l’accusation puis des avocats de la défense ont mis en avant deux visions radicalement opposées des «faits» reprochés. Les questions du procureur soulevant les «incohérences» dans la gestion des dossiers et des finances du pays se sont vues opposer des arguments de «nécessité», «d’urgence» de la situation ou encore «d’application de la politique de l’Etat».

Procédure qui pourrait toutefois aboutir aujourd’hui à la prononciation de peines particulièrement lourdes, qui s’ajouteront aux sanctions déjà prononcées par la justice dans de précédentes affaires. Le procureur avait, pour rappel, requis, lundi, des peines de «quinze ans de prison ferme» à l’encontre d’Ahmed Ouyahia et d’Abdelmalek Sellal, et «12 ans de prison ferme avec mandat de dépôt» contre Noureddine Bedoui, poursuivi plus exactement pour des faits remontant à son mandat de wali de Constantine entre septembre 2010 et septembre 2013. Les autres accusés, dont des cadres ou des ex-ministres, Amar Ghoul, Houda Imane Faraoun, ou encore Djamel Loukal, risquent pour leur part entre 4 et 12 ans. Seul Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie, toujours «en fuite» hors du pays, risque une peine par contumace de «20 ans» de prison, en plus de la «confirmation du mandat d’arrêt international» émis contre lui. Des peines qui apparaissent comme particulièrement lourdes, mais qui font écho à la gravité des faits reprochés par l’accusation. Celle-ci avait en effet relevé des soupçons de malversations lors de la conclusion d’une série de projets d’infrastructures. Des dossiers, notamment dans l’hydraulique, l’industrie alimentaire ou encore les communications ou la présence des entreprises du groupe KouGC était également systématique.

Quant à la ligne de défense des accusés et notamment celle mise en avant, mardi, par l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, qui fait figure de principal accusé, a consisté à remettre en cause la légitimité même de cette nouvelle procédure. Ainsi, prenant la parole à l’issue des plaidoiries des avocats, unanimes sur le fait que les ministres mis en cause ont simplement «appliqué les politiques décidées à la tête de l’Etat», l’ex-Premier ministre lance : «Après plus de 40 ans au plus haut sommet de l’Etat, en tant que Premier ministre ou ministre de différents secteurs, je fais face à une série de poursuites (…) Je me tiens aujourd’hui face au tribunal pour la neuvième fois, j’ai été privé de mes biens, mon épouse a été privée de ses biens et même de notre maison familiale». Ajoutant plus loin à l’attention du juge : «… Mais je fais confiance en votre justice». Quant aux réponses sur le fond, les accusés ont notamment fait valoir que l’attribution de gré à gré de certains contrats d’infrastructures hydrauliques aux entreprises des frères Kouninef avait été décidée dans le cadre de discussions collectives et de «l’urgence» ou de la «nécessité» économique pour le pays. Ce dernier argument a en ce sens été avancé par la défense de l’ancien ministre, Amar Ghoul, en réponse aux accusations concernant le projet d’usine d’huile de table qui avait été lancé au niveau du port de Jijel. Accusé en effet d’octrois d’avantages injustifiés, l’ancien ministre rétorque : «Je nie cette accusation (…) Je suis intervenu une seule fois dans ce dossier où il était question de deux investissement au port de Jijel, et j’avais demandé qu’il soit traité avec justesse.» Le même ex-responsable explique que les propositions des frères Kouninef n’avaient pas été avantagées et que le projet était considéré comme «nécessaire à l’économie nationale» et permettait de «réduire la facture d’importation d’huile de table».

Et dans la même logique, la défense de l’ancien ministre des Finances Djamel Loukal, poursuivi plus exactement pour avoir contribué au financement du projet en tant qu’ancien président de la commission des crédits de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), déclare que c’était «une bonne chose pour l’économie nationale» en créant «des postes d’emploi, en couvrant les besoins du marché national en huile de table à hauteur de 40% et en contribuant au développement de l’agriculture en réduisant le monopole dans la filière». Par ailleurs, il est également à noter que la défense de Noureddine Bedoui, poursuivi dans le cadre d’un marché de gré à gré accordé au groupe KouGC en vue du renforcement de l’alimentation en eau potable de Constantine, a plaidé l’innocence en avançant que les accusations étaient matériellement impossibles : «Tous les documents prouvent que M. Bedoui n’a accordé aucun privilège (…) Il ne pouvait accorder aucun privilège car, en sa qualité de wali, il n’est pas la partie contractante et ce n’est pas lui qui avait choisi le type du contrat». Quant à la défense de l’ancienne ministre des Postes et des Télécommunications Houda Imane Faraoun, elle avance également que les conditions dans lesquelles les contrats de 2004 et 2010 liant Algérie Télécom à Mobilink ne peuvent concerner leur cliente, celle-ci n’étant nommée ministre qu’en 2015 : «L’accusée n’a pas à payer pour des fautes commises par d’autres, si toutefois des fautes aient été commises». <