PAR NAZIM BRAHIMI

La récurrence des incendies et d’autres phénomènes naturels à forte ampleur et des accidents de la route et leurs lots de morts et de handicapés appellent manifestement à un renforcement des stratégies de prévention.

Elle appelle également à une consolidation de moyens d’interventions en temps réel notamment en ce qui concerne les feux de forêt et les intempéries.

C’est du moins ce que nous devons retenir, les autorités en premier lieu, des incendies qui viennent de ravager les forêts de la région de l’est du pays, une année après la tragédie vécue par la haute Kabylie, qui peine encore, une année plus tard, à panser ses blessures.

La gestion de ces situations de crise ne peut à l’évidence se suffire des assurances des messages officiels et de la satisfaction que peut procurer l’élan de solidarité notoirement connu chez les Algériens et qui a été exprimé une nouvelle fois à l’occasion de ce drame national. Il va sans dire que le nombre d’incendies déclarés, du moins durant le mois d’août en cours, ne donne pas assez de crédit au Plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt pour l’année 2022 qualifié d’«efficace». Il est vrai que l’ampleur des incendies enregistrés l’année passée en Kabylie a accouché d’un fonds spécial d’indemnisation des sinistrés des feux de forêt enregistrés dans le pays, créé par le président de la République. L’ampleur était telle, avec 116 incendies, entre petits, moyens et importants, enregistrés entre le 9 et le 11 août, tuant 69 personnes, dont 49 civils et 20 militaires, que les pouvoirs publics se devaient de réagir.

Cependant, la répétition des faits à travers ce qui s’est passé la semaine écoulée à Souk Ahras, El Tarf et d’autres localités de la région, sans compter les incendies à faibles méfaits signalés un peu partout sur le territoire national (Tipasa, Béjaia, Skikda…), n’est guère rassurante et les Algériens des montagnes et des nouveaux centres urbains sont gagnés par la peur des feux à mesure qu’approche la saison estivale.

C’est la raison pour laquelle que le gouvernement se trouve, dans ce registre, devant ses responsabilités en révisant ses plans en les adaptant aux réalités du terrain et spécificités du pays. Il y va de la sécurité des citoyens, de leurs biens et activités, en premier lieu, et de la préservation de l’écosystème en second lieu.

Articles similaires