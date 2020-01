Rien n’a changé pour les forces du pacte de l’Alternative démocratique s’agissant de l’octroi de salles pour la tenue de leurs réunions et regroupements. Un niet catégorique. Pour la énième fois. Et c’est dans le patio du siège du RCD, à El Biar, que le PAD a élu domicile ce samedi. Au menu : l’avenir du Hirak, l’avenir de l’Algérie…

L’administration centrale a encore une fois privée les forces du PAD d’une salle de réunion, conforme aux standards relatifs à la tenue de conférences ou d’assises. Par contre, la météo, elle, a donné son accord en déployant une voute céleste azurée et un temps clément, puisque les assises se sont tenues en plein air. L’impossible report et l’engagement pris pour la tenue de cet important rendez-vous, décidé la veille, en l’absence de réponse de la wilaya, au siège du RCD, n’a pas permis de déployer les grands moyens pour abriter l’événement, par la mise en place, par exemple, de tentures comme cela a été le cas en septembre dernier.

Et c’est une foule nombreuse qui se presse à l’accueil, pour s’acquitter des frais de participation et retirer le badge de participant. De nombreux visages du Hirak sont là. Des militants de la démocratie et des activistes. Des enseignants universitaires. D’ex-détenus aussi et des avocats. Des personnalités et des responsables d’organisations syndicales et de ligues des droits de l’Homme. Et des personnalités indépendantes ou de la société civile. Les uns, partie prenante de l’initiative, les autres, en qualité d’invités.

Au premier rang, on reconnaît Rahabi, ancien ministre, un familier de la mouvance démocratique ; Aouicha Bakhti, le bras droit dans le plâtre suite à une malencontreuse chute dans le palais de justice ; Mahmoud Rechidi du PST, Djelloul Djoudi et Youcef Tazibt du PT, Zoubida Assoul de l’UCP, Mohcen Belabbès du RCD, Ali Laskri du FFS, Fethi Ghares du MDS et Hakim Addar du RAJ. Noureddine Bouderba est présent aussi au premier rang, tant il est presque impensable que ses assises puissent se tenir sans son «expertise» sociale.

D’autres visages encore ne passent pas inaperçus. Les avocates Nabila Smaïl et Yamina Allili. Mme Fadhila Chitour-Boumendjel, figure de proue de la cause féministe et du réseau Wassila. Ou encore des visages de la militance quotidienne : Yani, l’étudiant trublion de Bouzaréah en tête-à-tête avec le militant des causes justes à Akbou, Lyès Touati. L’écrivain et ancien journaliste Lazhari Labter est parmi les présents. C’est un inconditionnel du PAD, du Hirak et de la démocratie. D’autres visages encore. Moins connus, ceux des représentants de la diaspora ou de comités citoyens venus de l’intérieur du pays. Une tenue en particulier émaille l’assistance par sa blancheur : celle d’un authentique représentant du sud saharien. Le patio est plein de monde et les militants du RCD vadrouillent au milieu de la foule, assurant l’organisation et le service d’ordre. Ils veillent au grain sous l’œil alerte des responsables du parti. Le bureau des assises est annoncé. Qassaman entamé. Minute de silence observée. Les travaux peuvent commencer.



Un PAD fédérateur, au milieu du gué

Le projet de texte devant sanctionner les travaux de ces assises est proposé en première lecture. Dans les trois langues : arabe, tamazight et français. Il reprend les principes fondateurs du PAD, suffisamment explicites et qui auraient dû inspirer, ou du moins renseigner sur « l’esprit PAD », les quelques interventions à venir, qui se situeront en marge de la philosophie de ce rassemblement d’idées et d’initiatives.

Certaines interventions ont été plus remarquables que d’autres. Plus tranchantes. Sans concessions. Aux hésitations d’un Mihoubi faisant l’apologie à peine masquée du dialogue avec le pouvoir, l’intransigeance d’un Fethi Gherras faisant l’éloge de la grandeur du Hirak. Aux propos lénifiants de certaines interventions, les discours tranchés de Mahmoud Rechidi, Moulay Chentouf du PLD et Ali Laskri vilipendant tout dialogue imposé par la force et selon les règles du pouvoir. « Pas de normalisation politique avec ce régime ! »

Un pouvoir qualifié d’autoritaire. Pour certains, il est même néo-colonialiste dans ses pratiques. Les interventions se suivent et ne se ressemblent pas. Schopenhauer et ses «porcs-épics » s’invite au débat dans la déclaration de M. Rahmoun, représentant de la Laddh, version Benisaâd. «Les hommes se supportent tout en restant utiles les uns aux autres». Plus tard, c’est La Fontaine et des démocrates un tantinet « mouche du coche » pour le Hirak, selon Bouchakour…

Hakim Addad qui lira une motion sur les prisonniers d’opinion qui, en passant, cite des prisonniers et pas d’autres, probablement une omission d’écriture, évoquera longuement les détenus, les avocats et s’excusera presque d’avoir été la cause de la détresse de sa famille pour s’être laissé incarcéré pour son combat. Un mea-culpa sincère certes, mais que Arezki Challal balayera d’un revers de la main quelques interventions plus loin : « Vous n’avez pas à vous excusez d’être honorable, conséquent avec vous-même et vos idées. Vous êtes honorable et nous sommes fiers de vous ! »

Djallal Mokrane, Bilal Bacha et Messaoud Leftissi, ex-détenus, prendront la parole à la tribune du PAD. Ils rappelleront, chacun à sa façon, le calvaire subi, mais aussi la détermination toujours intacte à la sortie de prison. « J’ai été arrêté rue Didouche Mourad et j’y suis revenu à ma remise en liberté pour continuer mon combat dans les mêmes termes et avec la même verve », dira Bilal Bacha qui rappellera avant de finir qu’aujourd’hui, dimanche, quatre détenus arrêtés ce vendredi seront présentés devant le procureur et qu’il faudra être nombreux à les soutenir. Leftissi, lui, rappellera ce pour quoi il milite depuis le 22 février : « L’aboutissement d’une assemblée constituante, seule expression valide de la véritable souveraineté populaire. »

Autres interventions. Celle de Free Algeria, issu de la diaspora, qui rappellera « le contrat de loyauté » qui les lie au pays et au Hirak. Une étudiante, membre d’un comité de la faculté de médecine esquisse une «leçon de démocratie » en assénant que « nous sommes en 2020 et non en 1990 ! » Dommage, les étudiants acteurs du mardi ne sont pas là.

Les interventions se poursuivent. Lazhari Labter met le doigt sur la nécessité de définir les concepts et surtout de se situer par rapport aux enjeux mondiaux, au caractère social et populaire des luttes du Hirak, de s’ouvrir surtout aux initiatives populaires et citoyennes.

Dans la foule toujours aussi compacte, une silhouette se défile presque à regret. C’est Nadjet, militante citoyenne du Hirak, qui doit rejoindre sa ville : Tiaret. Une ville en butte à la répression et aux violences policières. Une ville où on interdit le Hirak… Plus que jamais, la jonction entre PAD et Hirak est plus qu’une urgence. C’est une nécessité historique. Il est vital pour l’avenir de l’Algérie et l’avènement de la 2e République, de saisir la main tendue du Hirak et au PAD de sauter le pas…