La procédure d’approbation du dernier texte d’application et de sa soumission aux autorités, avant son approbation finale, prendra une dizaine de jours, selon le premier responsable de l’Agence nationale de valorisation des hydrocarbures.



Entretien réalisé par Khaled Remouche

Reporters : Où en est l’application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ?

Daoudi Noureddine : Par rapport à la nouvelle loi, promulguée en décembre 2019, les textes d’application étaient de 43-44, on les a réduits à 35-36. Nous avons fini avec l’élaboration des textes d’application. Certains sont déjà parus sur le Journal Officiel, d’autres sont en voie de parution. Il reste encore la dernière touche finale. En un mot, en phase finale, en matière d’élaboration des principes des types de contrats, c’est-à-dire la version finale de principes des contrats de partage de production et des contrats de services à risque qui doivent être approuvés par Alnaft. Elle doit passer par l’approbation du Conseil des ministres. Une fois qu’Alnaft introduit cette version finale dans le circuit d’approbation, nous sommes confiants pour qu’elle soit acceptée dans sa forme. La soumission de cette version finale aux autorités concernées dépendra des agendas. Ce que je peux vous dire, c’est que la finalisation de cette procédure d’approbation du dernier texte d’application est une question de jours, de semaines, disons une dizaine de jours. Cette version est donc dans sa mouture finale, au stade des dernières retouches.



Est-ce que les périmètres qui seront proposés aux compagnies étrangères dans le cadre du lancement du nouvel appel d’offres sont déjà déterminés ?

Avant de répondre à votre interrogation, il faut se poser la question s’il faut lancer le nouvel appel d’offres en matière d’exploration et de développement des gisements en direction des compagnies étrangères. Qu’il soit clair dans l’esprit des gens, nous n’avons pas élaboré une nouvelle loi sur les hydrocarbures pour lancer un appel d’offres. C’est peut-être une condition nécessaire, mais pas suffisante. Nous ne sommes pas obligés de lancer l’appel d’offres. La nouvelle loi est venue pour améliorer l’économie et la bonne exécution des projets. Avant de lancer l’appel d’offres, nous sommes obligés de réunir les conditions de succès de cet appel d’offres, de ne pas tomber dans les travers du dernier appel d’offres en matière d’exploration et de développement des gisements qui a été un échec. Avant de choisir les projets qui seront dans l’appel d’offres, il y a lieu de regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. On ne peut pas évoluer seuls. Il faut voir aussi l’évolution de la pandémie Covid-19, si l’économie mondiale reprend. Une fois qu’on aura revu tous ces indicateurs sanitaires et économiques et que toutes les conditions sont réunies, on aura plus de visibilité et à partir de ce moment-là, on décidera si on doit lancer l’appel d’offres en 2022 ou 2023, à partir de ce qui se fait dans le monde, comment orienter notre appel d’offres en matière d’exploration et de développement des gisements, si on retient un appel d’offres 100% exploration ou 100% développement ou un mix des deux, ou encore incluant en outre des projets de récupération d’hydrocarbures (des gisements matures). Une fois qu’on aura décidé de tout cela, Sonatrach, notre partenaire historique, possède des périmètres à 100%, on discutera avec Sonatrach pour qu’on puisse trouver un terrain d’entente, mettre sur la table des projets suffisamment matures et intéressants. Pour que cet appel d’offres réussisse, il faudrait que ce soit dans l’intérêt de tout le monde, de l’Etat algérien et de Sonatrach. On déchargera alors Sonatrach d’une contrainte importante. Elle ne peut continuer à financer seule l’exploration et le risque exploratoire. Une fois toutes ces conditions réunies et les projets retenus, ce sera alors une question de timing et d’opportunité. Sonatrach pourra participer financièrement au projet comme elle pourra négocier la participation financière du partenaire étranger à un tel projet. Une fois tout cela ficelé, ce ne sera alors qu’une question de timing de cet appel d’offres.



En attendant, va-t-on conclure des contrats de gré à gré ?

Dans la nouvelle loi, les contrats de gré à gré sont exceptionnels. Il ne faudrait pas que ce soit une règle, il faudra prouver dans ces contrats de gré à gré la pertinence de l’intérêt national. Sinon, pourquoi pas ?



Quelles sont les nouvelles missions d’Anaft dans le cadre de l’application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ?

Cette nouvelle loi sur les hydrocarbures est venue consacrer déjà les missions qui existent au sein d’Alnaft actuellement. Nous continuons à être les responsables de la promotion du domaine minier algérien. La nouveauté, c’est que nous allons délivrer automatiquement les autorisations de prospection. Par rapport à l’ancienne loi, c’était assujetti à l’autorisation du ministre de l’Energie. Nous continuons à préqualifier les entreprises étrangères qui veulent exercer en Algérie. Nous sommes responsables de l’approbation des plans de développement. Nous sommes les premiers responsables de la gestion de la banque de données sur le domaine minier national. La nouveauté dans la nouvelle loi est que nous sommes les premiers responsables de la conservation des gisements, de la bonne exécution des plans de développement des gisements de manière à avoir une exploitation du gisement intelligente et de maintenir le plateau de production le plus longtemps possible, de telle sorte à avoir une récupération ultime des gisements. Nous sommes aussi les interlocuteurs directs de Sonatrach et des divers partenaires étrangers.



Quelles sont les nouveautés de la loi par rapport aux contrats d’exploration et de développement de gisements qui seront signés dans le cadre de la nouvelle réglementation ?

Le type de contrat est discuté entre Sonatrach et son partenaire ou ses partenaires. Il y a une disposition supplémentaire, c’est la délivrance d’un acte d’attribution qui a la même force juridique du contrat et qui est établie de manière unilatérale par Alnaft. Sonatrach a les prérogatives de discuter avec les partenaires étrangers sur le type de contrat et sur le niveau de financement du projet d’exploration ou de développement du gisement.



Quels sont les avantages de la nouvelle loi en matière de fiscalité ?

Premier facteur, si vous prenez l’ancienne loi, on a constaté qu’il y avait une fiscalité assez lourde, 80 à 85% de taux de taxation. On a essayé avec cette nouvelle loi de la mettre au niveau de celles des pays producteurs de pétrole et de gaz. On a fait un benchmarking, la taxation tournait autour de 60%.

On est passé avec cette nouvelle loi d’une pression fiscale de 80% à 85% à 60%. Second facteur important qui incite les compagnies à venir investir en Algérie, on a introduit une disposition qui permet de maintenir la rentabilité tout au long de la durée de vie du gisement et le retour sur investissement. En clair, un taux réduit, des mécanismes qui permettent en fonction de l’évolution de la production de mettre à niveau la fiscalité raisonnablement et économiquement (pour que le gisement proche de la fin de vie soit toujours rentable) en fonction du respect de critères, notamment l’apport d’une nouvelle technologie (pour améliorer la récupération ou augmenter la production, ou retarder la fin de vie du gisement )



L’application de la nouvelle loi aura-t-elle un impact négatif en termes de rentrées fiscales pour le Trésor ?

Alnaft veillera à assurer des partenariats gagnant-gagnant avec les compagnies étrangères tout en préservant les intérêts de l’Etat, pour qu’il n’y ait pas de pertes en termes de rentrées fiscales. Cela est pris en considération.

Articles similaires