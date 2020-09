Soutien d’attaque au président Tebboune ! C’est ce qu’on pourrait dire en résumé métaphorique de l’éditorial du dernier numéro de l’organe central de l’ANP, El Djeïch.

Pour le rédacteur de cet article de fond de la revue, « le changement global et radical, tel que revendiqué par le peuple algérien, est déjà en route et il avance à pas sûrs en dépit de contraintes objectives et imprévues, à l’exemple de la pandémie du coronavirus et d’autres, créées à dessein, dans le but d’alimenter les tensions sociales et d’ébranler la stabilité du pays ».

Dans le contexte politique actuel et par rapport à l’agenda du chef de l’Etat, qui a mis en route un plan de relance économique, qui cherche à éradiquer les inégalités territoriales dans le pays et qui s’apprête au test populaire du référendum sur la révision constitutionnelle, cet écrit signifie clairement que l’institution militaire, comme cela a été déjà dit en d’autres occasions par le chef d’état-major de l’ANP, appuie la démarche présidentielle actuelle.

Pour El Djeïch, « les prémices de ce changement souhaité commencent à poindre à l’horizon ». Ce changement, est-il souligné dans son éditorial aux allures offensives, « s’est manifesté par une ferme détermination à imprimer une réelle impulsion au développement national, en particulier au niveau des zones d’ombre qui ont souffert, des années durant, de la marginalisation, alors qu’au plan extérieur notre pays a renoué avec son leadership à l’échelle régionale et internationale ». « L’instauration de l’Etat de droit, la concrétisation des revendications légitimes du peuple et l’élimination de l’héritage des 20 dernières années impliquent nécessairement la conjugaison des efforts de tous et le resserrement des rangs afin de renforcer et consolider le front interne, unifier les rangs, susciter l’espoir en l’avenir et, par là même, résoudre progressivement les problèmes accumulés », est-il encore énoncé dans l’éditorial de la revue. Où il est indiqué que le resserrement des rangs contribuera au « renforcement de la stabilité nationale et à la mise en échec de toute tentative des forces opposées au changement d’ébranler cette stabilité ». Des propos empruntés à une déclaration du président de la République : « La bataille du changement radical qui a sa logique, ses outils, ses hommes et ses sacrifices, se poursuivra inexorablement quel qu’en soit le prix. »

« Les tentatives visant à priver le peuple de son droit au changement radical et de permettre aux compétences nationales loyales de gérer les institutions de l’Etat, conformément à une nouvelle approche, loin de la politique de la fuite en avant, seront vouées à un cuisant échec face à la ferme volonté des Algériens de tourner la page du passé et de mobiliser toutes les énergies et les ressources pour redresser le pays », avertit El Djeïch.

L’Algérie, poursuit l’éditorial d’El-Djeïch, « ne déviera point de la voie qu’elle a empruntée avec conviction pour atteindre les objectifs fixés. Bien plus, elle continue d’avancer en vue de concrétiser une des priorités les plus importantes arrêtées lors de la tenue des ateliers ouverts par le président de la République, au lendemain de son élection ». Il s’agit, a-t-on constaté, d’assoir « les fondements de la nouvelle Algérie, représentée par l’organisation d’un référendum sur la révision constitutionnelle afin de permettre au citoyen d’exprimer son avis sur l’avenir de son pays et de participer efficacement à l’établissement d’une Algérie forte, unie et stable ». n