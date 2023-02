L’Algérie a dépêché une équipe de secouristes en Turquie. Il s’agit de 89 éléments de la Protection Civile, des médecins et d’une brigade cynotechnique.

Par Salim Benour

Ces sauveteurs sont arrivés à destination hier dans la soirée dans le cadre d’une opération supervisée par le ministre de l’Intérieur Brahim Merad, au niveau de l’unité nationale de préparation et d’intervention de la Protection Civile à Alger, indique un communiqué officiel. La même source précise qu’une équipe de la protection sera envoyée aujourd’hui en Syrie, a indiqué le ministre de l’Intérieur dans une déclaration à la télévision publique alors que Damas a lancé hier un appel à l’aide internationale. Dans une déclaration en matinée du 6 février à la chaîne de télévision Haberturk, le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu avait lui aussi lancé un appel à l’aide internationale.

«L’Algérie, qui partage la douleur de ce drame avec ses frères de la République turque et de la République arabe syrienne, tient à exprimer sa pleine solidarité avec ces deux pays frères et espère qu’ils pourront surmonter cette dure épreuve avec beaucoup de patience, de détermination et de courage», lit-on, par ailleurs, dans le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. A l’échelle internationale, Filippo Grandi, le chef du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a tweeté que l’agence onusienne était «prête à fournir une aide d’urgence aux survivants par l’intermédiaire de ses équipes sur le terrain, dans la mesure du possible».

L’Union européenne a déclaré avoir activé son «mécanisme de protection civile», et «des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route» vers la Turquie, selon le commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarcic. «Dix équipes de recherche et de secours en milieu urbain ont été rapidement mobilisées en provenance de Bulgarie, de Croatie, de France, de Grèce, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie et de République tchèque», a-t-il précisé dans un communiqué.

Toujours en Europe, la France et le Portugal se sont dits prêts à apporter une aide d’urgence aux populations» des deux pays et l’Allemagne a déclaré envoyer de l’aide. L’Italie compte «mettre à disposition +ses personnels de+ la protection civile», a écrit son chef de la diplomatie, Antonio Tajani, sur Twitter. L’Espagne a «immédiatement mobilisé des effectifs et des drones» en partance pour Malatya, où se trouve le centre d’aide international, a fait savoir son ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, sur Twitter.

En Pologne, le ministre de l’intérieur Mariusz Kaminski, a annoncé par le même biais l’envoi de «76 pompiers et huit chiens secouristes». En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a déclaré sur Twitter que son pays en guerre était «prêt à fournir l’aide nécessaire pour surmonter les conséquences de la catastrophe». Kiev est «prêt à envoyer un grand groupe de secouristes en Turquie pour aider à répondre à la crise», a précisé son chef de la diplomatie, Dmytro Kouleba, sur le même réseau. En Russie, le président Vladimir Poutine a assuré que la Russie se tenait prête à «apporter l’aide nécessaire» à la Turquie. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a proposé à son homologue turc Hulusi Akar par téléphone «une aide médicale aux victimes», selon un communiqué du ministère. M. Poutine a par ailleurs exprimé à l’attention du président syrien Bachar al-Assad sa «tristesse» et proposé «toute l’assistance nécessaire» de Moscou.

En Inde, les autorités ont décidé d’envoyer «immédiatement» des «équipes de recherches, de secours et médicales, ainsi que du matériel de secours», ont-elles annoncé dans un communiqué. Le Premier ministre Narendra Modi avait assuré plus tôt sur Twitter que son pays était «prêt à offrir toute l’aide possible» à la Turquie, et «déterminé» à apporter au «peuple syrien», dans un second message, «aide et soutien en cette période difficile».

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué avoir ordonné «à la demande du gouvernement turc de se préparer immédiatement à fournir une assistance médicale et des secours». Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a toutefois laissé entendre à la presse que le départ de l’aide attendait encore le feu vert des autorités turques.

En Iran, le président Ebrahim Raisi a déclaré que son pays est prêt à fournir «une aide immédiate à ces deux nations amies (Turquie et Syrie, ndlr)». L’Azerbaïdjan, pays frère de la Turquie, a annoncé l’envoi immédiat de 370 secouristes, selon l’agence officielle turque Anadolu. Le président américain Joe Biden a déclaré sur Twitter avoir «demandé à (ses) équipes de continuer à suivre la situation de très près, en coordination avec la Turquie, et de fournir toute l’aide nécessaire, quelle qu’elle soit». L’agence chinoise officielle d’aide à l’étranger a déclaré qu’elle était en communication avec les autorités turques et syriennes et qu’elle était «prête à fournir une aide humanitaire d’urgence». Le Qatar a annoncé, pour sa part, l’établissement d’un «hôpital de campagne» et l’envoi «d’équipes de recherches et de secours» en Turquie. Idem pour les Emirats arabes unis, qui envoient en outre une équipe de ce type une «aide d’urgence» en Syrie. n