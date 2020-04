L’Organisation internationale du travail (OIT) met en garde contre les conséquences de la crise sanitaire provoquée par le virus Covid-19 sur les travailleurs et appelle au renforcement de systèmes de protection sociale qui ont montré, en ce temps de pandémie, de «graves lacunes». Les catégories les plus touchées, indique l’OIT, sont les travailleurs à temps partiel, les temporaires et les indépendants, en particulier, ceux exerçant dans l’informel.

Dans un rapport publié sur son site web, l’Organisation rappelle que «la protection sociale doit être considérée comme un investissement et non comme un coût supplémentaire. Elle joue un rôle vital d’amortisseur social et de stabilisateur économique». En plus de la perte tragique de vies humaines, la pandémie risque d’accroître la pauvreté et les inégalités, avec des conséquences particulièrement préjudiciables pour les personnes âgées, les personnes atteintes de handicap ou de maladies chroniques, les travailleurs migrants et les personnes déplacées de force, prévient le rapport.

Le document intitulé «Mesures de protection sociale en réponse à la crise du Covid-19 : réponses nationales et considérations politiques» recommande aux gouvernements, aux partenaires sociaux et aux parties prenantes de considérer la crise du Covid-19 comme une sonnette d’alarme pour renforcer leurs systèmes de protection sociale. Il fait constater que de nombreux pays ont mis en œuvre des stratégies nationales de protection sociale pour répondre à la crise dans de nombreux domaines. Mais qu’ils ont besoin d’une aide internationale d’urgence afin qu’ils puissent adopter des mesures rapides pour renforcer les capacités de leurs systèmes de santé et de protection sociale – y compris en garantissant l’accès aux soins de santé et à l’aide au revenu.

C’est dans cette optique que le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a affirmé que les mesures de soutien actuelles prises par les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 en faveur d’une «coopération totale au niveau mondial» en vue de préserver les emplois et les revenus des populations, sont «insuffisantes». Dans une déclaration publiée sur le site de l’organisation, M. Ryder a affirmé qu’à l’heure où la crise s’étend aux pays à revenu faible ou intermédiaire, il faut redoubler d’efforts pour protéger les travailleurs et soutenir les entreprises, car ces pays sont moins bien préparés à une crise qui se prolonge. «Une solidarité internationale s’impose pour soutenir les investissements dans ces économies – et notamment dans leur renouveau social et environnemental, leurs populations et leurs institutions du travail –, qui protègeront efficacement les travailleurs et leurs familles. Sinon, les inégalités déjà bien marquées vont se creuser, la pauvreté va s’accentuer, le progrès social va reculer et le processus de reprise sera un parcours semé d’embûches», a-t-il prévenu.

Le 23 avril, les ministres du G20 se sont engagés à «adopter» une approche centrée sur l’humain pour stimuler l’emploi, favoriser la protection sociale, stabiliser les relations professionnelles et promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail.

